Les boutiques de maillots de bain taille plus pour pleinement profiter de l'été

La belle saison rime avec journées passées à la plage et à la piscine, en maillot de bain! Si vous êtes à la recherche d’un nouveau maillot une-pièce, ou encore un bikini pour les tailles 2X et plus, vous êtes au bon endroit!

On vous présente dans cet article quelques boutiques en ligne qui proposent une sélection de maillots de bain dans un éventail de tailles inclusif.

Tour de piste des meilleurs endroits où se procurer un beau maillot de bain cet été!

Tailles : jusqu'à 4X

Chez Old Navy, il est possible de faire des mix-and-match. C'est idéal pour créer le style qui vous plaît et quand la taille du haut n'est pas la même que celle du bas.

Tailles : jusqu'à 30

La marque Torrid est spécialement conçue pour les femmes rondes qui assument leur style. On en prend bonne note pour profiter de la baignade ou bronzer à la plage!

Tailles : jusqu'à 5X

Penningtons y est allé de motifs tropicaux à tomber et du fuchsia, la couleur de l'été, pour leur collection de maillots 2022. Parfait pour se baigner...ou faire une séance photo caliente!

Tailles : jusqu'à 2X

Chaque année, on aime surveiller les nouveaux modèles La Vie en rose. Les coloris et les coupes conviennent à toutes!

Tailles : jusqu'à 22

On s'inspire des influenceuses et TikTokeuses pour porter notre bikini Missguided de façon différente cet été.

Tailles : jusqu'à 26

Tellement de modèles variés, vous trouverez celui (ou ceux!) qui vous fera sentir bien à la plage ou en voyage.

Tailles : jusqu'à 5X, selon les modèles

Amazon est une mine d'or de maillots qu'on aime exhiber autour de la piscine et à la plage.

Tailles : jusqu'à 24

On découvre Sportive Plus pour nos activités sur l'eau. Si vous avez découvert une passion pour la planche à pagaie ou le kayak, ces maillots ne vous laisseront jamais tomber durant vos activités.

Tailles : jusqu'à 2X

Les maillots de bain Aerie combleront vos envies de maillots tendances et sexy, parfaits pour passer à travers la saison estivale.

Tailles: Jusqu'à 3X

Depuis plusieurs années, Walmart s'ajuste du point de vue des tendances. On y trouve des maillots stylés à prix doux pour le portefeuille.

Tailles : jusqu'à 24

Swimsuits for all se traduit littéralement par «Maillots pour toutes». Vous trouverez assurément celui qui vous fera sentir comme une déesse.

Tailles : jusqu'à 24

Plusieurs marques se côtoient chez La Baie dans la section des maillots de bain. L'éventail de tailles est donc plutôt garni et les modèles aussi!

Tailles: Sur mesure

La devise de cette compagnie québécoise est «Pour toutes les femmes et tous les types de corps.». Coeur de loup a de sublimes coloris et imprimés et peut créer la taille sur mesure selon vos besoins et envies.

Tailles : jusqu'à 2XL

On aime déjà Ardène pour ses vêtements dans les tendances les plus actuelles et on l'aime aussi pour ses grandeurs de plus en plus inclusives.

Jusqu'à 4X

Attention en magasinant sur ce site, il est possible que vous ajoutiez trop de maillots à votre panier d'achats. Ils sont tellement beaux!

Tailles: jusqu'à 3X

Avec les maillots de la marque Joe Fresh, marque vendue dans certaines grandes surfaces alimentaires, le vrai snack, ce sera vous.

Jusqu'à 2XL

La compagnie de Marina Bastarache nous fait toujours rêver lorsqu'elle dévoile ses collections. Découvrez la plus récente, Cabo, juste ici!

Jusqu'à 2X

Elisabeth Rioux a compris comment nous faire sentir bien et en confiance. Les maillots de bain Hoaka sont superbes et une partie des matériaux est recyclée. Quoi demander de plus?

Tailles: Jusqu'à 3X

Les sublimes maillots Womance sont tout en féminité et en simplicité. La marque d'Andréanne Marquis nous séduit à tout coup.

Tailles: Jusqu'à 3X

La marque se donne pour objectif de répandre son énergie inépuisable et vous inspirer à être le meilleur de vous-même pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie! Mission accomplie quand vous rayonnez dans les maillots de la marque montréalaise.

Tailles: Jusqu'à 4XL

On flanche inévitablement devant les imprimés des maillots de la marque fièrement québécoise Mimi & August. On craque également devant les grandeurs et les divers styles offerts.

