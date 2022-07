7 séries de romans d'amour à lire si vous avez aimé «Les chroniques des Bridgerton»

Si vous êtes adepte de lectures romantiques à faire rêvasser et que vous avez déjà dévoré les neuf tomes de la saga Bridgerton, on a des suggestions littéraires juste pour vous!

• À lire aussi: 7 lectures épicées si vous avez aimé «After»

L’été, lorsqu’on est en vacances, l'envie de lire un bon roman au bord de la piscine (ou idéalement sur la plage!) est grande. Pour les fans de romance, il faut un équilibre parfait entre une histoire d’amour qui nous émeut, mais aussi une touche d’intrigue qui nous tient en haleine. Et pour faire durer le plaisir, les séries comprenant plusieurs tomes sont idéales.

Voici donc 7 séries de livres comme «Bridgerton» pour meubler (et épicer!) votre été:

Courtoisie

Auteure: Evie Dunmore

Cette série comprenant trois tomes suit Annabelle, une jeune femme brillante mais sans le sou, dans ses nombreuses aventures. Se déroulant en 1879, en Angleterre, Annabelle est admise à la prestigieuse Université d’Oxford, grâce à une bourse offerte par une ligue de suffragettes. En contrepartie, elle doit sensibiliser le conservateur duc Sebastian de Montgomery à la cause du féminisme. Sebastian a une vision archaïque de la gent féminine et indigne Annabelle lorsqu’il lui demande d’être sa maîtresse. Un classique «d’ennemis à amants» comme on les aime!

Courtoisie

Auteure: Louise Allen

Déclinée en trois tomes, cette saga suit la vie de trois sœurs, Meg, Bella et Lina Shelley, et se déroule au 19e siècle. Leurs vies basculent alors que Meg doit prétendre être mariée à un inconnu pour survivre lors d’un voyage entre la France et l’Angleterre, que Bella se retrouve enceinte d’un homme qui l’abandonne et que Lina se retrouve seule avec un homme qui lui déplaît fortement. On suit leurs aventures, leurs amours et aussi le lien qui les unit en tant que sœurs.

Courtoisie

Auteure: Kiera Cass

Dans un futur post-apocalyptique où les gens sont divisés en classes sociales, 35 jeunes filles reçoivent l'occasion d’une vie. Elles participent à une téléréalité pour conquérir le cœur du prince Maxon, l’héritier du trône, pour remporter le prix ultime de devenir princesse. Pour l’une des participantes, America Singer, ce rêve tourne au cauchemar puisqu’elle doit quitter sa famille et faire une croix sur son amour interdit avec un soldat d’une classe inférieure à la sienne. Mais lorsque America rencontre le Prince, tous ses plans sont bouleversés...

Courtoisie

Auteure: Jenny Han

Si vous avez aimé la série dérivée disponible sur Prime, vous devez lire les romans! On y suit Belly qui, depuis qu'elle est enfant, passe tous ses étés dans la maison au bord de la plage. C’est la maison de la meilleure amie de sa mère, Susannah, et ses fils, Conrad et Jeremiah. Là, entre les bains de mer et les pichets de thé glacé, la vie est parfaite. Et puis l'été de ses seize ans, les choses changent. Susannah sourit un peu moins. Les garçons paraissent plus lointains, surtout Conrad qui devient particulièrement ombrageux. C’est parce qu'il se passe quelque chose dont personne ne parle, mais Belly aussi a son secret. La vie chavire doucement, pour chacun d'entre eux, et plus rien ne sera comme avant.

Courtoisie

Auteure: M. C. Beaton

Les adeptes de meurtre et de romance vont adorer ce roman à la Agatha Christie. Lady Rose est une jeune femme rebelle aux ambitions féministes qui font honte à ses parents. Lorsqu’un Sir aux allures distinguées s’intéresse à elle malgré son entrée désastreuse dans la haute société londonienne, son père trouve cela louche. Il engage le capitaine Harry Cathcart pour enquêter sur le prétendant. Harry se découvre des talents de détective privé et réalise l’argent qu’il y a à faire dans ce milieu. Il propose donc à Lady Rose de faire équipe avec lui pour enquêter sur un meurtre. L’excuse idéale pour que la jeune femme puisse échapper à la chasse au mari devient rapidement une passion... et plus encore!

Courtoisie

Auteure: MacKenzi Lee

Henry Montague, dit Monty, est un héritier rebelle qui passe son temps à jouer, à boire et à séduire, au désespoir de son père. Après sa tournée de l'Europe, il est censé reprendre les rênes du domaine familial, mais son goût insatiable pour tous les plaisirs l'enchaîne au Vieux Continent, où, en compagnie de son meilleur ami Percy, dont il est épris, il se voit bientôt pourchassé par son père.

Auteure: Sarah-Maude Beauchesne

Courtoisie

Un classique d’ici! Dans cette trilogie, on suit Billie lors d’un été haut en émotions. C’est un premier grand été pour son cœur d’adolescente: il va se briser, mais ça ne fera pas si mal. Il y aura des baisers dans une glissade d’eau, du lypsyl à la rootbeer, des frites pleines de ketchup et de la slush à la framboise bleue. Cœur de slush, c’est aussi et surtout un regard sur la séduction et la tentative de comprendre un garçon fascinant, mais un peu compliqué. Un récit lumineux, naïf, souvent drôle, mais parfois doux-amer. Parce qu’à dix-sept ans, aimer un garçon, c’est le plus beau des drames.

À voir aussi:

s