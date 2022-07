[VIDÉO] La vraie histoire du Slender Man, la légende du web maudite

La légende du web du Slender Man était virale entre 2009 et 2012, mais elle est bien plus qu'un phénomène amusant sur internet. Cette histoire a affecté la vraie vie de plusieurs personnes, allant même jusqu’à la tentative de meurtre d’une jeune fille de 12 ans.

Le Slender Man a été inventé sur un forum en 2009, à l'occasion d'un concours Photoshop inoffensif. Selon la légende, ce serait un grand homme sans visage qui porte un complet noir et qui traque les enfants. Si vous le voyez, c'est terminé pour vous. Le personnage a inspiré de nombreux jeux vidéo et films, en plus d'une tonne d'histoires publiées sur le site Creepypasta et de nombreuses vidéos sur YouTube.

En 2012, deux amies de 12 ans obsédées par le Slender Man et persuadées que celui-ci allait tuer leurs familles si elles ne faisaient rien ont tenté d'assassiner leur meilleure amie, Payton «Bella» Leutner. L'histoire à glacer le sang est aussi une leçon sur l'importance de ne pas croire tout ce qu'on voit sur la Toile.

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone se maquille.

Découvrez la vraie histoire du Slender Man dans la vidéo ci-dessus!

