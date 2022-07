Une mannequin française victime de commentaires haineux sur ses poils de ventre

La mannequin Mara Lafontan a publié une série de TikToks dans lesquels elle répond à des centaines de commentaires haineux qu’elle a reçus, simplement parce qu’elle a quelques poils sur le ventre.

La jeune femme française qui travaille avec plusieurs grandes marques a pris la pose pour la compagnie de maillots de bain Passionata par Chantelle.

La mannequin a expliqué sur TikTok qu’elle avait averti la compagnie du fait qu’elle avait un peu de duvet sous son nombril vers son pubis et que Passionata n’avait aucun problème avec cela.

Mara s’est confiée en disant qu’elle avait épilé ses poils pendant plusieurs années à cause de son métier, mais qu’aujourd’hui, elle ne le faisait plus systématiquement. Étant une femme naturellement poilue, elle choisit quand elle a envie de s’épiler au lieu de se plier aux demandes des autres.

Sous la publication Instagram de Passionata, on retrouve majoritairement des commentaires positifs, mais c’est sur Facebook que cela se gâte. Voici la photo en question :

Mara a choisi quelques commentaires à lire dans sa série de 3 TikToks. Parmi ceux-ci, on retrouve «Même après une grossesse, mon ventre est plus joli».

Ce à quoi la mannequin implore les gens de cesser de se comparer aux autres.

«Mais là en fait c’est dégueulasse... Prochaine étape retour à la nature... Arrêtons les brosses à dents et le dentifrice... Ayons nos dents pourries!!!»

Mara répond à ce commentaire en réitérant qu’il n’y a aucun lien entre l’hygiène et les poils! Si c’était le cas, les hommes s'épileraient le corps aussi.

Un autre commentaire dit que puisque les femmes «n’ont pas de poils à cet endroit du corps», Mara devait être trans. Mara répond qu’il faut cesser de croire que les poils sont réservés aux hommes seulement puisqu’elle est une femme cisgenre et que les gens de tous genres peuvent avoir des poils.

Certains commentaires disent que cela dépasse l’acceptable de l’inclusion, d’autres accusent la marque de simplement vouloir faire parler d’eux, et la liste continue.

Mara termine sa série en notant que la majorité de ces gens qui ont passé ces commentaires désobligeants ne réalisent pas nécessairement la portée de leurs mots puisque l’internet amène une portion d’anonymat.

La jeune femme fait preuve de maturité, malgré le fait qu’elle soit attaquée pour son apparence physique. On a besoin de plus de gens comme elle pour aller vers plus d’inclusivité dans les médias!

