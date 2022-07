Le vernis «beigne glacé» est LA couleur de l'été, inspirée par Hailey Bieber

Hailey Bieber est une véritable icône de style, et ce, jusqu’au bout des ongles! On s’inspire de sa manucure préférée qui est parfaite, originale et facile à réaliser.

La mannequin a déjà mentionné adorer la peau hydratée et lumineuse qu’elle a appelé glazed donut, ou beigne glacé en français. Voilà que la jeune femme de 25 ans a transposé le concept jusqu’à sa manucure!

Qu’est-ce qu’une manucure glazed donut?

C’est bien simple! On pense à un beigne nature, mais recouvert d’un glaçage transparent appétissant. Sur les ongles, c’est donc une couleur neutre, soit beige ou rosée.

Celle-ci est recouverte d’une légère couche de brillance nacrée, puis d’un vernis de finition lui aussi brillant. Résultat? Des ongles resplendissants de santé!

Pour sa part, Hailey choisit de porter la tendance sur des ongles longs avec un embout arrondi.

Comment recréer la manucure glazed donut?

La manucuriste d’Hailey, Zola Ganzorigt, a partagé le secret derrière la manucure coup de cœur de la mannequin. Tous peuvent donc recréer facilement le look à la maison!

D’abord, Zola utilise le vernis de base gel Stay Strong de la marque OPI, mais n’importe quelle base fera l’affaire! On aime bien le duo de OPI contenant l'apprêt ainsi que la finition.

Ensuite, elle utilise le vernis gel Funny Bunny, toujours de OPI. Présentement en rupture de stock, vous pouvez remplacer ce blanc translucide par First Fitting d’Essie.

Zola scelle le tout avec un vernis de finition brillant. Pour créer l’effet glacé, Zola ajoute ensuite des pigments nacrés dans une teinte argentée en les frottant directement sur l'ongle.

La touche finale, on recouvre l'ongle d'une dernière couche de vernis de finition après avoir appliqué la poudre.

Facile comme tout! À vous de jouer.

