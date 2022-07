C'est déjà l'automne chez Bath & Body Works et voici la collection épicée

Vous rêvassez de vous promener à travers les feuilles orangées avec un latte à la citrouille épicée? Bath & Body Works a déjà sorti sa collection d'automne, parfait pour celles qui préfèrent cette saison à l'été.

En plein juillet, certaines personnes n'en peuvent déjà plus des températures élevées et ont particulièrement hâte de retrouver la mode d'automne, la fraîcheur et les paysages aux couleurs enflammées. Bath & Body Works vous a écouté et présente déjà chandelles, brumes, parfums d'ambiance et produits pour le corps aux odeurs automnales à thématique gourmande.

La populaire marque de bougies n'a lancé qu'une partie de la collection afin de faire une douce transition entre les deux saisons. Découvrez quelques-uns des produits disponibles dès maintenant sur leur site web et en boutique.

1. Chandelle à trois mèches Acajou Pomme, 26,95$

«Évoque une cueillette de pommes dans votre chemise en flanelle préférée.»

2. Crème pour le corps Latte citrouille et gimauve, 16,50$

«Évoque une spécialité saisonnière mousseuse et sucrée, servie dans un café.»

3. Chandelle à une mèche Leaves, 14,50$

«Fragrance épicée, fruitée et chaleureuse représente tout ce que vous aimez de l'automne.»

4. Paquet de recharges de parfum d'ambiance Fresh Balsam, 15,50$

«Odeur fraîche et boisée, l'incarnation même des grands espaces.»

5. Parfum d'ambiance en vaporisateur Sweather Weather, 8,95$

«Évoque une journée fraîche d'automne dans votre tricot préféré.»

6. Brume pour le corps Crêpes sucrées aux bleuets, 16,50$

«Cette fragrance évoque des crêpes décadentes, à la fois fruitées et sucrées.»

7. Chandelle à trois mèches Vanille-Citrouille-Guimauve, 26,95$

«Un classique épicé d'automne avec une touche crémeuse à la guimauve.»

8. Chandelle à trois mèches Fête de la moisson, 26,95$

«Cette fragrance fruitée et épicée évoque les récoltes automnales.»

