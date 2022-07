Le «baby tee» des années 2000 est de retour, et voici comment adopter la tendance

Aperçu sur les podiums de défilés, le baby tee a été vu sur nos inspirations mode favorites, Bella Hadid et Kendall Jenner. Voici comment l'adopter et voici ces t-shirts qu'on adore.

Le baby tee est revenu régulièrement dans les défilés de mode présentant les tendances printemps / été 2023. On prend un peu d'avance et on le porte avec nos tenues dès maintenant, cet été. Manches très courtes, graphiques ludiques, broderies, bordures contrastantes, on revient à la mode des années 2000, qui n'a pas dit son dernier mot.

Nos inspirations mode

Même si on n'a pas son système informatique pour les agencements parfaits, on s'inspire de Cher Horowitz dans Clueless.

Les baby tees à broderies sont parfaits pour ajouter une touche de couleur à vos tenues. Ça ajoute juste ce qu'il faut à une tenue monochrome.

Bella Hadid qui semble sortie de 2004.

Comme inspiration, on peut toujours compter sur la mannequin Bella Hadid. Jean déchiré, baby tee et barrettes bien apparentes, le style est parfait pour les sorties au parc entre amies.

Sa soeur, Gigi, porte un t-shirt dans la tendance en le rendant élégant.

Assorti à des bottillons à talon et à des accessoires classes, le baby tee prend du galon.

Kendall Jenner a rendu la tendance confortable et sportive.

On se doute que vous avez suffisamment de shorts confos comme celle-ci pour recréer un tel style!

8 baby tees pas chers pour adopter la tendance

1) T-shirt à logo Barbie de Forever 21 – 24$

2) T-shirt Freja années 90 de Dynamite – 24,95$

3) T-shirt court à imprimé placé de Ardène – 8,94$

4) T-shirt côtelé court doux avec blocs de couleurs de Urban Planet – 8$

5) Haut court en tricot côtelé de Forever 21 – 10$

6) T-shirt imprimé contrastant de Pretty Little Thing – 11$

7) T-shirt raglan carré basique de Ardène – 8,80$

8) T-shirt doux court à carreaux de Urban Planet – 8$

