La pleine lune du 13 juillet sera la plus grosse et lumineuse de l’année

Le 13 juillet à 14h38, une pleine lune en Capricorne illuminera le ciel. Elle sera la plus grosse de l’année, alors vous ne voulez pas manquer ça!

Après une saison du Cancer haute en émotions, la lune se trouve dans le signe pragmatique et travaillant du Capricorne, ce qui va rétablir l’équilibre. Ce sera une «super lune», ce qui veut dire qu’elle sera plus grosse et lumineuse dans le ciel qu’à l’habitude.

Voici la signification de la super lune en Capricorne du 13 juillet 2022 :

Qu’est-ce qu’une super lune?

Une super lune se produit lorsque la lune est à son point d'orbite le plus rapproché de la terre. Elle est donc visiblement plus grosse dans le ciel.

Les super lunes sont assez rares, on en compte de 3 à 5 par année, mais celle-ci sera la plus grosse et apparaîtra environ 7% plus volumineuse que normalement.

La signification de la lune «de Tonnerre»

Historiquement, les Premières Nations suivaient le calendrier lunaire, et non le calendrier solaire, comme nous le faisons aujourd’hui.

Ceux-ci surnommaient la pleine lune de juillet de tonnerre puisqu’elle correspond généralement à une période où il y a plusieurs orages. On la surnomme aussi la lune du cerf car vers la mi-juillet, les bois des mâles sont formés. Cette pleine lune symbolise donc la transformation.

La lune n’est pas à son meilleur en Capricorne

Cette pleine lune aura lieu pendant la saison du Cancer, le signe opposé au Capricorne. Celui-ci régit Saturne, alors que le Cancer régit la lune. Celle-ci n’est donc pas tout à fait à l’aise lorsqu’elle se trouve en Capricorne. Si vous vous sentez étranges ou un peu à côté de la plaque dans les prochaines journées, c’est normal!

Les émotions seront mises de côté durant cette pleine lune où les responsabilités et la carrière prendront le dessus. L’énergie du Capricorne vous pousse à regarder en face votre vie et à réaliser quelles mauvaises habitudes il est temps de laisser derrière vous.

Somme toute, ce sera une pleine lune sous le thème de la transformation, reste à vous d’accepter le changement.

Bonne pleine lune!

