Shawn Mendes suspend sa tournée pour se concentrer sur sa santé mentale

Shawn Mendes a mis sa tournée en pause, après avoir atteint un point de non-retour sur sa santé mentale.

Le musicien canadien devait donner un concert à Saint Paul, dans le Minnesota ce samedi 9 juillet, mais a publié un communiqué ce vendredi confirmant qu'il reprogrammerait ses 12 prochaines représentations.

« Cela me brise le cœur de devoir dire cela, mais malheureusement, je vais devoir reporter les trois prochaines semaines de spectacles à Uncasville, CT, jusqu'à nouvel ordre, explique-t-il. Je suis en tournée depuis l'âge de 15 ans et pour être honnête, il a toujours été difficile d'être sur la route loin de mes amis et de ma famille. »

Alors que Shawn Mendes pensait qu'il était prêt à reprendre les concerts après quelques années « hors route », il a rapidement décidé que c'était trop tôt. « Cette décision était prématurée et malheureusement, le prix de la route et la pression m'ont rattrapé et j'ai atteint un point de rupture, poursuit le musicien de 23 ans. J'ai besoin de prendre du temp pour guérir et prendre soin de moi et de ma santé mentale. »

Shawn Mendes conclut le message en insistant sur le fait qu'il informera les fans des mises à jour de la tournée dès que possible.

Rappelons que Shawn s'est séparé de Camila Cabello après 2 ans de vie commune à la fin de 2021.

Il a avoué en avril dernier avoir parfois de la difficulté à être 100% lui-même, et que cela l'affectait beaucoup.

On lui souhaite un prompt rétablissement!

