Les meilleures poudres de finition pour un maquillage qui tient toute la journée

Marre de cette peau reluisante qui gâche toutes tes photos et tes vidéos TikTok? Si oui, la poudre matifiante est à la rescousse!

• À lire aussi: Voici les 10 produits beauté les plus populaires sur TikTok en 2022 à date

Cet été, pour un maquillage qui tient la route et pour que ton illuminateur ne soit pas confondu pour de la sueur dans les festivals, voici des produits qui pourraient te sauver la vie!

1.

2. Voile Mineral Veil de BareMinerals - 35$

Courtoisie

En matière de poudre, BareMinerals est un modèle auquel se fier. La brillance est éliminée toute en légèreté, en plus de protéger la peau grâce à la protection FPS 25 à large spectre. Teint frais et pores minimisés toute la journée, promis.

Acheter ici

3. Poudre libre fixante translucide Laura Mercier - 30$ format mini et 51$ grand format

Courtoisie

Un favori depuis longtemps, ce produit Laura Mercier est idéal pour les peaux grasses, mixte et normales. La poudre crée un effet flouté pour camoufler subtilement les imperfections sans alourdir. L'effet mat dure toute la journée.

Acheter ici

4.

5. Fixateur en poudre retouches instantanées Pro Filt'r de Fenty Beauty - 26$ format mini et 44$ grand format

Courtoisie

Mais où était donc le génie beauté de Rihanna toutes ces années. Les produits Fenty Beauty ont très souvent une place dans nos favoris et pour cause. La poudre très fine agira comme un filtre sur votre peau, qui sera prête pour chaque selfie estival.

Acheter ici

7. Poudre fixatrice floutante ultime One/Size by Patrick Starr - 22$ format mini et 40$ grand format

Courtoisie

Le guru beauté Patrick Starr nous arrive avec une poudre qui vous évitera l'effet cakey avec cette poudre matifiante qui réduit l'apparence des pores. Venant d'un expert en beauté qui a essayé plusieurs poudres dans sa carrière, sa formule est gagnante sur les peaux à tendance grasses.

Acheter ici

8. Poudre fixatrice libre de Dermablend - 33,15$22$

Courtoisie

La poudre libre Dermablend est particulièrement fine, ce qui en fait un produit très maléable à l'application. Elle absorbe l'excès de sebum et confère un teint mat plus de 16 heures durant. À appliquer pour éliminer des zones de brillance seules ou sur un maquillage.

Acheter ici

9. Poudre fixatrice Soft Radiance Always an Optimist de Rare Beauty - 29$

Courtoisie

La poudre sans talc lisse, estompe et contrôle la brillance toute la journée. La formule est idéale pour les peaux grasse, mixte et normales. La couvrance est légère et confortable.

Acheter ici

10. Poudre Infaillible Pro-Sweep and Lock de L'Oréal - 15,16$

Courtoisie

Cette poudre est comparable à celle de Laura Mercier et la DermaBlend, à une fraction du prix! La poudre est microfine pour flouter les pores à merveille et créer un fini mat qui dure.

Acheter ici

12. Poudre matifiante pressée Bye Bye Pores de IT Cosmetics - 43$

Courtoisie

La poudre matifiante Bye Bye Pores surprend par sa fabrication faite en collaboration avec des chirurgiens plasticiens. l’apparence des pores et des imperfections est minimisée grâce à la technologie d’estompage optique Bye Bye Pores Optical BlurringTM. On aime également le fini satiné.

Acheter ici

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s