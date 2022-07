Doja Cat insulte Noah Schnapp pour avoir partagé leurs messages privés sur Instagram

Dans un TikTok publié plus tôt cette semaine qui a depuis été supprimé, la star de Stranger Things Noah Schnapp a déclaré à ses fans que la rappeuse Doja Cat avait manifesté son intérêt pour son camarade de tournage Joseph Quinn. Puis, l'histoire a dégénéré!

AFP / Instagram

• À lire aussi: Stranger Things : Voici tout ce qu’on sait sur la saison 5 à date

Noah a partagé leur échange sur les réseaux sociaux dans sa vidéo, dans laquelle on pouvait lire le message de Doja Cat disant : « Noah tu peux dire à Joseph de me contacter » suivi de « attends non. Il a une petite amie ? »

Après que le jeune acteur ait encouragé la chanteuse à contacter directement l'acteur de 29 ans, il a partagé le compte Instagram de ce dernier avec l'artiste.

Forcément, l'histoire a fait le tour de la Toile, et la rappeuse de 26 ans a critiqué le jeune homme de 17 ans sur Instagram pour ses actions.

Dans un live, elle a expliqué le fond de sa pensée. Elle a débuté en disant ceci : « Je pense que, pour être juste, il faut essayer d'être cool à ce sujet. Genre, Noah est un enfant. Je ne sais même pas quel âge il a, mais il ne peut pas avoir plus de... genre, il n'y a aucun moyen qu'il ait plus de 21 ans. Mais quand tu es si jeune, tu fais des erreurs. Tu fais des c*nneries. J'essaie d'être super juste. »

Mais elle ne s'est pas arrêtée là. «Le fait que Noah ait fait ça, aller publier une conversation privée entre lui et moi est si incroyablement socialement inconscient et wack. C'est presque quelque chose qu'un serpent ferait, c'est sournois. Et je ne dis pas que cela résume toute sa personnalité, genre, je ne pense pas que Noah soit comme ça. Peut-être qu'il est un serpent. Mais je ne le voyais pas de cette façon. J'ai supposé qu'il agirait de façon cool mais il est allé partager des informations que je ne voulais pas qu'il partage.»

Doja est allée jusqu'à douter des intentions de Noah et a qualifié ses agissements d'exploiteurs et d'embarrassant pour elle.

Noah, pour sa part, n'a pas encore répondu à la polémique.

Sur les réseaux sociaux, la majorité des gens semblent dire que Doja Cat exagère, considérant le fait qu'elle a mentionné sur Twitter trouver Joseph Quinn attirant. Plusieurs mentionnent aussi le fait que Noah n'a que 17 ans alors que Doja en a 26.

À suivre!

À voir aussi :