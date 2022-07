L'influenceuse Noemy Petit dévoile qu'elle est en couple avec d'adorables photos Instagram

L'influenceuse Noemy Petit n'est plus un cœur à prendre. Elle a publié de mignonnes photos Instagram avec son nouveau copain, qui reste un mystère.

• À lire aussi: 10 nouveaux couples de vedettes qui se sont formés en 2022 à date

C'est à l'occasion du mariage d'une amie à Mont-Saint-Hilaire, où Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer étaient demoiselles d'honneur, que la jeune femme a posé avec celui qu'elle appelle «The one».

Dans la série de photographies, Noemy a l'air particulièrement heureuse. On ne peut pas en dire autant de son compagnon, puisqu'à aucun moment on ne peut apercevoir son visage, ce qui laisse planer le mystère autour de sa personne.

Certains détectives ont fouillé dans les commentaires. Entre les «Je vous aime» de leurs amis et les «Vous êtes parfaits», un certain Phillip Dupont a laissé le commentaire «who is he 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️». Est-ce The one?

Phillip est entrepreneur général et serait établi à Saint-Bruno-de-Montarville.

Depuis le début de 2022, Noemy a été aperçue à quelques reprises dans des évènements avec son ex-copain, Mickaël Lafrance, ancien participant d'Occupation double. Après quelques rumeurs, on comprend que leur relation est bel et bien terminée.

On souhaite beaucoup de bonheur au nouveau couple!

15 couples de célébrités qui se sont formés en 2022: