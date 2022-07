Claudie Mercier partage ses 5 meilleurs trucs pour vivre avec un trouble anxieux

«Comment trouver un équilibre dans sa vie en ayant un trouble d'anxiété?»

Je dois avouer que cette question me fut posée à maintes reprises.

Ayant un trouble anxieux généralisé, j’ai toujours pensé qu’il m’était impossible de trouver un bel équilibre, mais j’avais définitivement tort les chums.

Vite définition tirée de ma propre tête pour les gens qui ne savent pas comment se vit l’anxiété; c’est comme si tu étais emprisonnée, que tu ne pouvais plus bouger, tu as l’impression d’être à l’extérieur de ton corps comme si ton cerveau te contrôlait.

Cependant, j’ai le bonheur de vous dire que je me suis réapproprié mon anxiété et que je la contrôle enfin, mais en toute honnêteté, ça ne vient pas sans embûches.

Il n’y a pas de guide spécial pour contrôler son anxiété et retrouver un équilibre de vie normale, mais aujourd’hui je te dis ce qui a fonctionné pour moi en tant que personne anxieuse depuis mes 10 ans.

1. Accepte et embrasse ton anxiété sans te laisser définir par celle-ci.

Au début, je cachais mon anxiété aux gens par peur qu’on me juge, mais c’est ce qui me causait de grosses crises de panique. En fait, plus tu te caches, plus tu renfermes ton anxiété et c’est une roue qui tourne comme tu peux t’imaginer.

Dès que tu acceptes qu’il y aura des jours où ton anxiété prendra le dessus, c’est là que tu peux arriver à mieux vivre avec celle-ci.

2. Ne t’imagine pas que ton anxiété va disparaître.

Je sais que ça peut paraître cru dit comme ça, mais c’est la vérité. Ton anxiété ne va malheureusement pas disparaître, alors autant accepter que tu vives avec pour le reste de ta vie.

MAIS ne voit pas ça comme un échec, car en l’acceptant dans ta vie, c’est de faire un grand pas, alors tu peux être fier(ère) de toi.

3. Ne voit pas l’anxiété comme un défaut.

J’ai souvent eu tendance à me dire que mon anxiété me nuisait et ne m’apportait que du négatif. En réalité, je suis devenue beaucoup plus empathique, je me mets plus facilement à la place des autres et ça, c’est grâce à mon anxiété.

Aussi, j’ai développé énormément ma créativité, car savais-tu qu’une personne plus anxieuse c’est souvent une personne hyper créative? Un cerveau qui roule à 100 à l’heure comme le nôtre vient avec des idées à profusion, alors embrasse ça de ton anxiété. Comme tu vois, il n’y a pas que du négatif!

4. Repousse tes limites.

Quand tu es une personne vivant avec de l’anxiété, tu t’imagines que tu ne peux rien accomplir, mais c’est tout le contraire.

Au quotidien, essaie de te donner des défis et je te garantis que ça en vaut la peine. Chaque fois que j’ai repoussé mes limites, je me suis sentie si libre.

Exemple : si, pour toi, prendre le métro est un défi, vas-y tranquillement. Commence par y aller avec un(e) ami(e) pour finir par y aller seul(e). Repousser ses limites, c’est justement de dire à notre anxiété «SHUT UP».

5. OSE en parler!

Pour finir, je sais que c’est probablement le conseil qu’on entend le plus, mais c’est celui qui fait le plus effet, crois-moi. Il n’y a rien de mieux que de se vider le cœur que ce soit à un(e) psychologue, un(e) ami(e), un membre de sa famille, etc.

Ne te gêne pas pour t’ouvrir et exprimer tes sentiments, c’est tellement libérateur! Et si on te juge, enlève-moi ces personnes de ta vie au plus vite S.V.P.

J’espère sincèrement que mes petits conseils pourront vous aider un peu et surtout ne croyez jamais que vous êtes «faibles» parce que vous vivez de l’anxiété, au contraire vous êtes strong AF!

Bref, je vous fais un énorme câlin d’ondes positives et je vous rappelle que vous n’êtes pas seul(e).

YOU GOT THIS!

- Claudie xxx

