Voici comment les influenceurs québécois ont profité du long congé

Déménagement, séance de bronzage dans la cour, fiesta... Les influenceurs québécois ont su comment profiter du long congé de la fête du Canada.

Une seconde longue fin de semaine d'été avec du beau temps, ça se prend particulièrement bien.

Voici comment vos influenceurs favoris ont passé le long week-end!

1. Catherine «Peach» Paquin a séjourné à l'Auberge du Lac Taureau

Instagram

2. Audrey-Anne Jean a vécu un gender reveal émouvant

L'influenceuse attend une petite fille. Toutes nos félicitations!

3. Karine Saint-Michel a déclaré haut et fort son amour pour son nouveau copain, Julien

Karine a mentionné la semaine dernière être avec lui. On en sait maintenant plus à son sujet et on leur souhaite beaucoup de bonheur!

4. Alanis Désilet a travaillé sur son projet, La Jasette

Instagram

On a bien hâte que La Jasette soit accessible.

5. Elisabeth Rioux est aux Bahamas pour les séances photo Hoaka.

Elisabeth a également pris le temps de répondre à plusieurs questions lors d'un moment de tranquillité. Le mystère s'épaissit autour de sa vie amoureuse... à suivre!

6. Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer étaient demoiselles d'honneur pour le mariage de leur amie

La mariée et les demoiselles d'honneur étaient magnifiques.

7. Laura-Gabriel Peyra-Maure et Marilou Éthier ont ensuite reçu Cindy et Lucie pour leur balado Femmes à marier

Instagram

Une discussion des plus crunchy et intéressante est à prévoir.

8. Cassandra Bouchard et Emy Lalune se sont envolées pour une escapade entre amies

Instagram

On avait envie de partir avec elles.

9. Rym Nebbak a retrouvé Kathleen, ancienne candidate d'Occupation Double, le temps de festoyer au Beachclub

Les femmes ont pu danser dans l'ambiance de la fête Afro Beach.

10. Lysandre Nadeau est aux prises avec la COVID-19

Instagram

Au moins, Lysandre a ses deux chats pour lui tenir compagnie, Thymus et Patate.

11. Gloria-Bella et ses copines ont profité du beau temps avec séance de bronzage dans la cour, BBQ végane et folies

Instagram

Rien de bien compliqué pour passer du temps entre amies.

• À lire aussi: Gloria-Bella dévoile le résultat de sa chirurgie de réduction mammaire

12. Noémie Lacerte a passé la fête du Canada en Italie

Après une escale à Paris avec son copain, Noémie nous fait saliver avec des photos et des vidéos de l'Italie sous un magnifique soleil.

13. Livia Martin a fait une bonne séance de magasinage entre filles

Livia a pris un cliché très chouette dans une cabine chez Ssense.

14. Pézie Beaudin poursuit son périple parisien avec son amoureux

Les tourtereaux sont en Europe depuis plus d'une semaine déjà.

15. Un premier party Popunderwear sous la thématique «Pirate» a été couronné de succès pour Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre

Leurs costumes sont parfaits!

16. Maud Poulin et son nouveau mari ont profité de leur lune de miel en Grèce

Après un luxueux mariage, la lune de miel se devait d'être aussi exceptionnelle.

• À lire aussi: 10 photos incroyables du mariage luxueux de Maud Poulin

• À lire aussi: Maud Poulin dévoile tous les détails sur son bachelorette party extravagant

17. Vanessa Duchelle a pris quelques égoportraits à bord d'un bateau dirigé par le chanteur Maxime Landry.

Instagram

L'amoureuse de Vanessa est de la même famille que le chanteur. Les trois ont eu un moment des plus agréables.

18. Marianne Plaisance nous amène avec elle dans sa découverte de l'Europe

La créatrice de contenu colorée nous fait rêver avec son passage dans les rues de Paris.

19. Noémie Bannes a déménagé

Instagram

La jeune femme a eu un coup de cœur pour un appartement. Elle a décidé de déménager de manière presque instantanée.

20. Brendan Mikan n'a pas aimé avoir les fesses dans le sable à sa sortie à la plage

Instagram

Le roi hilarant des potins a tout de même été ravi de son week-end.

21. William Cloutier a été mentor dans un concours de chant

Instagram

William Cloutier a fait plaisir à un groupe de chanteurs en devenir qui se sont inscrits au concours Rockfest Junior, et ce, en les accompagnant tout au long de la fin de semaine.

22. Ines Lalouad et Clodelle Lemay sont allées naviguer et prendre du bon temps ensemble

Instagram

Les deux jeunes femmes sont radieuses sous le soleil.

23. Claudie et Mathieu ont posé pour une séance photo adorable

On craque devant le couple!

• À lire aussi: Claudie Mercier nous dévoile le plus beau cadeau que son fiancé Mathieu lui ait offert

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s