La robe sexy de Selena Gomez vole la vedette sur le tapis rouge

Selena Gomez brillait de mille feux à sa dernière apparition sur un tapis rouge dans une robe sexy à couper le souffle.

L’actrice et chanteuse était présente à Los Angeles pour la première de la seconde saison de sa série à succès Only Murders in the Building.

Pour l’occasion, la jeune femme de 29 ans a opté pour une robe longue à paillettes argentées du designer Michael Kors.

La magnifique tenue a volé la vedette grâce à une petite touche sexy, une fente sur le côté qui révélait toute la jambe.

La saison 2 de Only Murders in the Building débute le 28 juin sur Hulu aux États-Unis, elle sera donc sous peu sur Disney + au Canada.

Dans la série, Selena joue une jeune femme au passé mystérieux qui se lie d’amitié avec deux hommes d’âge mûr, lorsqu’un meurtre a lieu dans leur immeuble d’appartements luxueux. Ensemble, ils enquêtent sur le crime, lancent un balado et découvrent plusieurs informations cruciales.

