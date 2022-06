Gabrielle Marion a dû être opérée d'urgence

L'influenceuse Gabrielle Marion a vécu des soucis de santé bien éprouvants lors de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste.

Après des douleurs au ventre qui persistaient depuis plus de 24h, Gabrielle n'a pas eu d'autre choix que de se rendre à l'urgence, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.

Dans une suite de stories, la créatrice de contenu a indiqué qu'elle souffrait d'une appendicite et qu'elle devait se faire opérer d'urgence dans la journée de vendredi. Elle a été placée dans une chambre en pédiatrie en indiquant que le personnel hospitalier faisait un travail extraordinaire depuis son arrivée.

L'intervention dont a eu besoin Gabrielle s'est déroulée dans la soirée de vendredi. Au final, elle a appris que son appendice était percé.

Chez les personnes de moins de 30 ans, l'appendicite, soit l'inflammation de l'appendice, représente l'une des urgences médicales les plus fréquentes.

Gabrielle était accompagnée de son copain, qu'elle a présenté dans une magnifique publication. Celui-ci, dont on ne connait toujours pas le nom, est resté auprès d'elle le plus possible lors de son séjour. Les deux sont mignons, même dans un décor hospitalier!

Gabrielle a été inondée de messages de bienveillance de la part de sa communauté d'abonnés. Elle devrait sortir très prochainement.

