Marilou de OD lance une collection de maillots avec Ardène et tu vas tout vouloir

Si vous cherchiez un maillot mignon et abordable pour cet été, il se trouve peut-être dans la toute nouvelle collection Marilou X Ardène disponible dès maintenant!

• À lire aussi: Ludivine Reding adopte la tendance controversée du bikini à l’envers

Vous l’avez peut-être découverte à Occupation Double dans l’Ouest, mais Marilou Bélanger est mannequin, et ce, depuis plusieurs années.

Elle travaille pour plusieurs compagnies différentes, mais elle pose pour Ardène depuis plus de sept ans! C’est donc un véritable rêve qui se réalise pour elle, soit celui d’avoir eu la chance de créer sa propre collection.

En effet, Marilou a conceptualisé une gamme de 10 bikinis, des modèles tendance aux couleurs vives parfaites pour l’été.

ACHETER ICI

ACHETER ICI

Parmi les maillots, on a un faible pour celui composé d’un short et d’un haut bandeau, disponible en rose et en bleu. C’est aussi le coup de cœur de Marilou!

via Instagram

ACHETER ICI

Tous les modèles se vendent entre 18$ et 21$ pour les hauts et 16$ et 21$ pour les bas, et sont disponibles en magasin et en ligne depuis le 22 juin à midi.

Ne manquez pas ça sur le site de Ardène. Bon magasinage!

À voir aussi:

s