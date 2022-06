5 vêtements «basics» pas chers dénichés sur Amazon

L’été, on porte et reporte souvent certains morceaux pratiques comme un t-shirt simple ou encore une camisole unie. Il faut donc en dénicher qui ne soient pas trop chers, durables et jolis!

Amazon propose plusieurs articles mode de base qui sont des indispensables dans toute garde-robe estivale. Parmi les meilleurs vendeurs sur le site, on peut voir exactement quels morceaux en valent la peine selon les utilisateurs, ce qu’on adore!

Voici donc les 5 vêtements les mieux notés sur Amazon qui seront parfaits cet été :

La tendance du biker short n’est pas près de disparaître! Ce modèle est disponible en plusieurs couleurs et longueurs (il y a carrément 100 options!) et, bonus, il possède des poches pour y glisser votre cellulaire et vos clés. C’est LE meilleur vendeur dans la catégorie mode sur Amazon, alors on ne se trompe pas!

Ce petit top de sport est pratique comme tout puisqu’il possède un soutien-gorge intégré. On peut cependant le porter ailleurs qu’au gym! Il sera magnifique avec un pantalon taille haute, des shorts en jeans, sous une chemise ample, et la liste continue! C’est un basic disponible en plusieurs couleurs dont on ne peut se passer quand il fait chaud.

L’été, on adore porter une chaussette blanche dans nos sneakers blancs et les laisser dépasser un peu. Ce modèle a été couronné comme la chaussette PARFAITE puisque la hauteur est idéale pour un look décontracté. Et à ce prix-là pour 10 paires, comment dire non!

Cette petite robe ni trop courte, ni trop longue, peut être portée dans plusieurs occasions. Avec des sneakers ou une paire de talons hauts, on peut la porter du lunch entre amies jusqu’au souper chic. Elle possède un joli nœud à la taille qui sera très flatteur et est disponible en plusieurs couleurs.

On adore l’idée d’un hot girl summer, mais on veut aussi un confortable girl summer et ces sandales/pantoufles sont parfaites pour cela. Disponibles en 18 couleurs et motifs, elles ont obtenu des milliers de critiques positives pour leur confort et leur style.

