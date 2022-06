Catherine Bastien confirme ce que plusieurs redoutaient

Catherine Bastien, influenceuse fitness, confirme qu'elle n'est plus en couple avec Marc-André Bénard, alias Marc Fitt, après presque onze ans ensemble.

Les rumeurs ont commencé à circuler lorsque Catherine a indiqué sur Instagram déménager chez Élisabeth Rioux. À ce moment, l'influenceuse n'avait pas donné de détails concernant les raisons de son déménagement. Tout est maintenant expliqué dans le troisième épisode du balado qu'elle co-anime avec Audrey Deslauriers, Un P'tit Talk.

Dans l'épisode Une rupture et plein de changements, la jeune femme de 27 ans se fait interroger par son amie sur la rupture, afin de donner l'heure juste aux abonnés. Catherine indique qu'elle est officiellement célibataire depuis un petit moment, pas tout à fait un mois au moment de l'enregistrement du podcast.

L'épisode juste ici:

Catherine restera chez son amie Élisabeth pour l'été, le temps de bien voir les offres sur le marché immobilier. «Ça a été quand même des phases ou de moments plutôt stressants de pouvoir repartir ma vie différemment, aussi de repartir ma vie seule, parce que j'ai été en couple depuis presque onze ans, grosse adaptation.»

«Pour vrai on est en bons termes, c'est une adaptation... On peut pas être onze ans ensemble pis du jour au lendemain s'haïr quand on s'est autant aimé pendant autant d'années. On peut au moins se donner le respect, ce qu'on s'était donné durant la relation.»

Les deux n'étaient plus sur la même longueur d'onde à la fin de la relation, ils ne s'en allaient plus dans la même direction. Toutefois, les deux ressortent grandis de ce qu'ils ont pu bâtir ensemble.

Pour leur petit chien Rocco, puisque la question est souvent revenue, ce sera une garde partagée une semaine/une semaine.

On leur souhaite une bonne continuité.

