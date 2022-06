Décès d'une star de TikTok : Dixie, Nessa, Jaden et tous ses amis réagissent

Vedette de TikTok, Cooper Noriega est décédé à seulement 19 ans. Ses amis et sa famille ont réagi à la tragédie sur les réseaux sociaux.

Le 9 juin 2022, Cooper a été retrouvé, inanimé dans sa voiture dans le stationnement d’un centre d’achats à Los Angeles, ville où il habitait. Quelques jours après ce drame, la cause du décès n’a pas encore été déterminée.

Toujours franc à propos de ses problèmes de consommation et sur ses troubles de santé mentale, Cooper avait partagé une vidéo étrangement prémonitoire quelques heures avant seulement.

Sur son compte TikTok sur lequel il avait amassé plus de 2,8 millions d’abonnés, le jeune homme avait publié une courte vidéo de lui-même sur laquelle on peut lire «Qui d’autres à l’impression qu’il va mourir super jeune?»

Cooper était très populaire sur la plateforme et son cercle d’amis était composé de plusieurs autres personnalités connues de TikTok. Plusieurs se sont tournées vers les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse infinie.

Voici quelques témoignages

Nessa Barrett

La meilleure amie de Cooper, Nessa a partagé un carrousel de beaux moments en compagnie de son BFF. Sous les images, elle a partagé son désarroi, disant «une partie de moi est morte avec toi».

Josh Richards

Josh, qui considérait Cooper comme son frère, a lui aussi partagé un témoignage touchant dans lequel il souligne le fait que son ami prenait toujours soin des autres. Cooper était de passage au podcast de Josh, The BFF Podcast, quelques jours seulement avant son décès.

Dixie D’Amelio

La jeune femme a rendu hommage à son ami lors d’un concert. «Prenez des nouvelles de vos amis», a-t-elle dit à ses fans entre deux sanglots.

Bryant

Rest in Peace Cooper Noriega 🕊



Coopers Advice discord: https://t.co/ibhGiav7lb pic.twitter.com/rWoDPn7n6j — BRYANT (@BryantEslava) June 10, 2022

Le photographe préféré des TikTokeurs a partagé avoir eu une longue discussion avec Cooper récemment. Celui-ci venant de lancer un Discord visant à aider les autres avec leur santé mentale, un projet qui lui tenait vraiment à cœur selon Bryant.

Sabrina Quesada

Après leur séparation, Sab et Cooper étaient restés en très bons termes. Celle-ci a supprimé toutes ses photos sans Cooper de son Instagram pour lui rendre hommage.

Jaden Hossler

Un autre très bon ami de Cooper, Jaden a partagé quelques vidéos en sa compagnie, écrivant sous le carrousel «La vie sans toi n’est pas la vie, c’est quelque chose que je dois faire en attendant de te revoir».

Et la liste continue. On envoie beaucoup d’amour aux amis et à la famille de Cooper.

