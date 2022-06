La lingerie inclusive : 5 marques de dessous nude pour toutes les carnations

Lorsqu'on cherche des sous-vêtements nudes qui seront invisible sous nos vêtements révélateurs, blancs ou translucides, trouver la teinte qui va parfaitement avec notre carnation peut être difficile.

La lingerie inclusive célèbre le corps de la femme sous toutes ses formes, mais aussi sous toutes ses couleurs! C'est pourquoi les sous-vêtements nudes ont la cote plus que jamais auprès des femmes.

Voici donc 5 marques de dessous nude pour toutes les teintes de peau:

1. Love and Nudes

La compagnie canadienne Love and Nudes offre, depuis cinq ans, des sous-vêtements adaptés aux peaux foncées. La créatrice Chantal Carter présente des pièces de différentes teintes allant du caramel clair au marron foncé. De plus, rien ne compte plus pour elle de valoriser le travail de la femme au sein de son entreprise. On adore le confort des soutiens-gorge sans armatures et des culottes en coton!

* À partir de 36,95$ - Disponible en ligne

2. Skims par Kim Kadarshian

Ce n’est pas un secret pour personne : tout le monde s’arrache les dessous de la collection SKIMS conceptualisée par Kim Kardashian. C’est que la vedette de télé-réalité a créé des bodys, des culottes et des soutiens-gorge galbant aux teintes nudes. Du beige très clair aux teintes foncées, ces vêtements intimes sont désormais l’essentiel de plusieurs femmes du monde.

* À partir de 54$ - Disponible en boutique chez Holt Renfrew ou en ligne

3. Nubian Skin

Cette fois-ci, on se transporte en Europe avec la marque Nubian Skin. La fondatrice Ade Hassan en avait marre de chercher des brassières et des bas collants nude pour sa carnation foncée et elle a créé une collection dans des tons de nu conçue pour les personnes de couleur. L’entreprise anglaise est devenue un tel succès que même Beyoncé en porte!

* À partir de 29$ - Disponible en boutique chez Urban Outfitters ou en ligne

4. Girlfriend Collective

Girlfriend Collective ne fait pas dans la lingerie, mais plutôt dans les vêtements sportifs. La marque, disponible chez SSENSE, a lancé une collection de soutiens-gorge de sport agencé aux shorts dans les nuances de bruns et beiges. Cette brassière sportive apporte soutien et style à n’importe quelle session d’entraînement.

* À partir de 44$ - Disponible en ligne

5. Blush lingerie

Pour celles qui ont la peau claire, rendez-vous chez Blush Lingerie, une entreprise fièrement québécoise, qui se de distingue pour ses coupes, ses couleurs et sa qualité! Justement, Blush Lingerie propose des tangas, des bralettes et des combinés et des camisoles aux tons nus. Ce qu’on aime par-dessous tout : les culottes en texture mesh.

* À partir de 24 $- Disponible en boutique et en ligne

