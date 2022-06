Cette tiktokeuse utilise de la teinture à sourcils sur ses lèvres et voici pourquoi

Si vous avez déjà souhaité que votre crayon à lèvres tienne plus longtemps, surtout lors d’une soirée où vous buvez et mangez, cette tiktokeuse a une solution loufoque pour vous.

Une autre journée, une autre découverte beauté sur TikTok. Cette fois-ci, il s’agit d’utiliser une teinture à sourcils en guise de crayon à lèvres!

L’idée partagée sur TikTok par une créatrice du nom de Sarah Cheung a rapidement attiré l’attention de plusieurs.

Dans sa courte vidéo, elle explique qu’elle aime porter un crayon nude avec un gloss nude sur ses lèvres, une tendance incontournable de l’été 2022. Cependant, elle n’aime pas quand le look est détruit par un verre, une bouchée de nourriture ou encore un bisou!

Sa solution ingénieuse est d’utiliser une teinture pour les sourcils pour tracer sa bouche. En effet, la couleur de votre crayon à sourcils peut être très flatteur sur vos lèvres, un autre truc qu’on a appris sur TikTok.

• À lire aussi: Selon TikTok, cette combinaison insolite donnerait la couleur de rouge à lèvres parfaite

Alors, pourquoi une teinture et non un crayon? Parce que les teintures sont faites pour durer deux à trois jours sur les sourcils! Elle a fait le test elle-même et assure que le look a tenu toute la soirée, en plus d’être magnifique!

Elle utilise le Tattoo Brow de Maybelline, qui se vend 13$ sur Amazon.

ACHETER ICI

Après avoir laissé le produit quelques minutes sur ses lèvres, elle retire l’excédent avec une lingette démaquillante et le tour est joué! Plusieurs autres ont testé le truc sur TikTok et tous semblent adorer.

À vous de l’essayer!

À voir aussi:

s