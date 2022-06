Les 5 couleurs qui seront sur toutes les lèvres cet été

Cet été, on affiche notre plus beau sourire (gracieuseté des beaux jours et du retour à une certaine normalité) qu’on met en valeur grâce à une jolie teinte pour les lèvres.

L’arrivée de la belle saison nous donne envie de faire le plein de nouveautés au rayon du maquillage afin d’apporter quelques changements à notre mise en beauté. Rien de mieux qu’une nouvelle teinte de rouge à lèvres pour accueillir l’été avec style!

Reconnue pour sa vaste sélection de vernis gel 3 en 1 (un vernis à ongles est vendu toutes les 59 secondes!), la marque québécoise Looky élargit son offre en dévoilant une gamme de produits pour les lèvres, juste à temps pour le retour du soleil.

Avec 3 nouvelles formules fabriquées au Canada – brillant à lèvres, encre à lèvres et rouge à lèvres liquide mat — qui se déclinent en 4 nuances chacune, les possibilités de mises en beauté seront aussi variées que colorées.

Voici sans plus tarder les 5 couleurs qui s’inviteront sur nos lèvres cet été:

1. Nude

AFP

À en juger par les looks beauté de nos vedettes préf (et ceux qui ont rythmé les Semaines de mode printemps-été 2022), les lèvres naturelles ont définitivement la cote. Idéale pour toutes les carnations et pour rehausser notre sourire en toute subtilité, la nuance nude est à la fois intemporelle et polyvalente. À la plage ou pour une soirée entre amies, on affiche les teintes naturelles sans modération!

Notre coup de cœur: le rouge à lèvres liquide mat, nuance Biscotti.

2. Rose

AFP

Qu’on opte pour une teinte douce ou pimpante, le rose représente la couleur par excellence pour la saison estivale. Côté formule, les possibilités sont multiples, alors à nous de choisir notre fini favori entre mat, brillant ou nacré. Chose certaine, le rose promet de booster notre moral, en plus d’offrir une touche d’éclat à notre mise en beauté!

Notre coup de cœur: le brillant à lèvres, nuance Quartz Rosé.

3. Rouge

AFP

Indémodable, le rouge est un grand classique qui rehaussera illico notre maquillage de tous les jours en lui donnant une touche glam. Il existe probablement mille et une nuances de rouge, mais cet été, on opte pour une couleur vive avec un fini mat qui sublimera toutes les carnations.

Notre coup de cœur : l'encre à lèvres matte, nuance Tapis Rouge.

4. Violet

AFP

On fait preuve d’audace côté nuance en parant notre moue d’une couleur rafraîchissante aux sous-tonalités de prune. En version matte, le rouge à lèvres mauve promet d’apporter une touche élégante à notre mise en beauté pendant la saison estivale.

Notre coup de cœur: l'encre à lèvres matte, nuance Rebelle.

5. Bordeaux

AFP

Qui a dit qu’on ne pouvait pas afficher les lèvres foncées même en été? Certainement pas nous! En soirée, on pousse la note de l’originalité en troquant le rouge classique pour un bordeaux riche. Mariées à un teint naturel et éclatant, les lèvres foncées promettent de faire leur effet.

Notre coup de cœur: le rouge à lèvres liquide mat, nuance Drama Queen.

Visitez la boutique en ligne ou votre pharmacie favorite pour découvrir toutes les nuances de cette nouvelle gamme pour les lèvres signée Looky et affichez votre plus beau sourire tout au long de l’été!