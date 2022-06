5 façons créatives de porter son bikini à cordes cet été

Sur Instagram et TikTok, on voit de plus en plus de personnes user de créativité avec leurs bikinis. Une foule de façons originales de porter le deux-pièces à cordes font surface, et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres.

Depuis quelque temps, on voit plusieurs vedettes et fashionistas porter le top de bikini à triangle «à l’envers». La couture qui doit être sous le sein se retrouve donc sur le cœur, donnant un look sexy et différent au top.

Voilà que plusieurs personnes ont commencé à expérimenter de plus en plus avec leurs maillots de bain et à partager leurs trouvailles sur les réseaux sociaux.

Tout ce qu’il vous faut sera le modèle de bikini le plus simple, soit celui à triangles, puis on s’amuse avec les cordes. Ces techniques faciles à recréer vont instantanément donner du style même aux maillots les plus basics.

Quelques bikinis à cordes pour essayer la tendance :

Bikini à triangle avec bas brésilien disponible en 26 couleurs, à partir de 29$ chez Amazon

ACHETER ICI

Bikini triangle taille basse disponible en 38 couleurs, 30$ chez Amazon

ACHETER ICI

Maillot de bain 3 pièces avec jupe de plage disponible en 14 couleurs, 35$ chez Amazon

ACHETER ICI

Bikini triangle dos nus disponible en 27 couleurs, 35$ chez Amazon

ACHETER ICI

Voici donc 5 façons créatives de porter votre bikini à cordes selon TikTok :

1. Utiliser le bas comme un top

Pour cette technique qui permet de recycler une culotte de maillot en top, il faut simplement détacher les cordes de celle-ci. Vous devrez ensuite nouer la culotte au milieu, puis c’est ce nœud qui se retrouvera entre vos seins. Utilisez les cordes de la culotte comme bretelles, et le tour est joué!

2. Ajouter un détail sexy

Cette TikTokeuse propose une façon originale de positionner les cordes autour du triangle qui cache le sein pour un effet original.

3. Souligner la taille

Une idée si simple qu’on ne comprend pas pourquoi on n’y a jamais pensé! Utilisez simplement les cordes de votre culotte pour souligner votre taille en les croissant.

4. Créer un dos original

Pour faire changement, attachez votre top de bikini de façon à créer un dos nageur. Il suffit de twister les cordes qui pendent de la nuque pour ensuite les attacher aux autres cordes. Wow!

5. S’assurer que le top reste en place

Si vous avez envie de vous amuser dans l’eau sans avoir peur que votre top ne tombe, utilisez cette technique. La vidéo explique comment attacher votre bikini de façon à ce qu’il soit ajustable et beaucoup plus tenace.

À vous de jouer!

