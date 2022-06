De plus en plus de marques offrent des maillots non genrés

Des modèles de maillots de bain non genrés font tranquillement leur place sur le marché, au plus grand bonheur des personnes trans et non binaires (et de quiconque aime ces nouvelles coupes!).

Les maillots de bain, c’est le genre de vêtement qui est habituellement très genré, d’où l’intérêt tout particulier pour les compagnies qui innovent, même si ces modèles sont encore peu nombreux.

Parmi ceux qui retiennent l’attention, on trouve notamment un maillot deux pièces constitué d’une camisole qui compresse la poitrine et de shorts.

Il y a aussi des maillots une pièce assez couvrants, qui font penser aux modèles rétro ou aux maillots de lutte.

Certains modèles faits expressément pour les personnes trans ou non binaires offrent des culottes de tucking, qui permettent de dissimuler un pénis.

Pourquoi des maillots non genrés?

Pourquoi c’est important ? C’est que pour les personnes trans (qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance) ou non binaires (qui ne s’associent à aucun genre ou bien se considèrent comme étant quelque part sur le spectre), dénicher un maillot peut être une tâche ardue.

Les vêtements révélateurs pouvant déjà potentiellement déclencher un sentiment de dysphorie, les maillots de bain deviennent un sujet très sensible. Des modèles plus inclusifs peuvent leur permettre de se sentir mieux dans leur peau, à la plage comme à la piscine, et aussi de les protéger de questions ou commentaires désobligeants.

Si ça vous intéresse, jetez un coup d’œil aux compagnies suivantes : Tomboy X, Beefcake Swimwear, Trans Missie et Mx.badass.