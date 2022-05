Julie-Anne HO a lancé sa ligne de sacs et sacoches et tu vas TOUT vouloir

Ce printemps, l’influenceuse de mode et ex-candidate de l’émission de télé-réalité Occupation Double, Julie-Anne Ho, lance sa propre marque d’accessoires conçus à Montréal.

Inspirée par les voyages, la jeune femme présente une première collection de sacs et sacoches composés de six pièces : une bourse, un tote bag, un porte-cartes, une trousse, un fourre-tout et un weekender bag.

Avec son expérience en marketing mode, la créatrice de contenu a opté pour un esthétisme minimaliste et intemporel qui passe par des courbes élégantes, des couleurs basiques comme le noir, le blanc et le taupe.

En outre, tous les accessoires sont conçus à partir de cuir végane et ils sont accessibles aux prix allant de 45$ à 175$.

Tu peux te procurer un magnifique sac à la boutique en ligne dès aujourd’hui au essaim.com.

