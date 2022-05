On a testé les lattés personnalisables d’Elisabeth Rioux et voici ce qu’on a pensé

Le 6 mai dernier, Elisabeth Rioux surprenait ses abonnés en lançant une nouvelle compagnie de mélanges à lattés personnalisables, Tasti. Nous avons pu commander les 3 saveurs pour les tester pour vous!

L’idée derrière Tasti est d’offrir aux gens des mélanges à lattés délicieux, organiques et faits au Québec. Les recettes sont dites personnalisables, puisqu’on peut ajouter certains suppléments pour différents bénéfices.

Pour le moment, les trois saveurs disponibles sont vanille, thé vert matcha et golden milk, un latté au curcuma. En plus du collagène pour la santé de la peau, des cheveux et des ongles, Tasti permet d’ajouter d’autres suppléments comme la caféine pour l’énergie et les probiotiques pour la digestion et la santé du système immunitaire.

Bien qu’ils soient décrits comme des lattés, ils ne contiennent pas nécessairement de la caféine! Il faut donc s’assurer de cocher «énergie» si on en désire.

Passons au test! Les lattés Tasti viennent dans un joli sachet coloré qui contient 30 portions sur lequel on peut lire la recette recommandée. La voici :

Ajouter une cuillère à thé de poudre dans une tasse.

Ajouter un splash d’eau chaude et mélanger.

Ajouter de 200ml à 250ml de lait de votre choix.

Ajouter du sucre si désiré.

Simple comme tout! Voilà donc ce qu’on a pensé.

Latté Tasti à la vanille :

Le goût est très léger, on a l'impression d'avoir ajouté un peu de sucre (ou de vanille!) à un verre de lait. Notre conseil serait d'utiliser celui-ci dans un café latté pour lui donner une touche de vanille plutôt que seul.

C'est aussi une belle façon de consommer les suppléments sans trop de goût!

Latté Tasti Golden Milk :

Notre coup de coeur! Les épices ressortent vraiment, lui donnant un goût qui pourrait rappeler le chai ou simplement un dessert épicé. Très bon glacé dans du lait d'avoine, il serait aussi délicieux avec un shot d'espresso.

Seul bémol, certaines épices ne sont pas totalement disparues dans le mélange, laissant quelques petits grumeaux.

Latté Tasti Matcha :

Celui-ci sera idéal pour ceux et celles qui n'aiment pas trop le goût trop intense ou amer du matcha. L'arôme est plutôt subtil et contient aussi de la noix de coco qu'on goûte bien.

Génial pour une boisson glacée douce et sucrée.

Notre verdict? Certains parfums sont trop subtils à notre goût, mais cela permet de contrôler l'intensité du goût. Notre favori est le Golden Milk!

Et voilà! Si vous désirez essayer les lattés Tasti, rendez-vous sur le site web. De nouvelles saveurs devraient sortir bientôt!

