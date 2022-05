Oubliez les boutons de rasage avec cette crème à raser de pharmacie miracle

On adore vous mettre au parfum des plus grandes tendances du Web en matière de mode et beauté et, en prévision de l’été, c’est une crème pour le rasage qui est devenue un secret (plus si bien gardé) pour s’assurer d’un rasage sans irritation dans les zones les plus sensibles!

Avec presque 15 millions de vues et 4 millions de mentions «j’aime», la créatrice de contenu Carly Joy a propulsé la crème de rasage de la marque eos — la Shea Better — au sommet de sa popularité.

Cette dernière décrit cette émulsion qui facilite la glisse du rasoir comme une véritable bénédiction pour celles qui ont tendance à avoir des boutons d’irritation et des poils incarnés après le rasage.

via Walmart.ca

Comme il s’agit d’une crème hydratante épaisse et non d’une mousse ou, pire, d’un savon desséchant, elle laisse la zone rasée fraîche, mais surtout hydratée et souple. Ainsi, les poils ne seront pas «pris» sous les peaux sèches et comme la peau est assouplie, le rasoir glisse mieux, ne causant pas (ou beaucoup moins) d’irritation. Elle contient de la vitamine C, de la vitamine E et de l’aloès, des ingrédients actifs qui aident à apaiser, illuminer et hydrater la peau.

Courtoisie



La crème de rasage Shea Better d’eos est aussi disponible en quatre parfums: vanille, grenade-framboise, et lavande.

Le produit est offert en pharmacie et son coût abordable de 6$ risque d’en convaincre plusieurs de l’ajouter immédiatement à leur panier!

À vos rasoirs!

