Cette coloration sombre est parfaite pour celles qui hésitent entre deux teintes

Pas tout à fait brune ni tout à fait noire, cette coloration sombre est appliquée sur les chevelures de nombreuses célébrités. On vous dit tout!

Cette colo riche et profonde fait rapidement le tour de Hollywood et on comprend pourquoi: elle apporte une touche immédiatement chic à celle qui la porte. Au premier regard, la chevelure semble noire de jais mais, selon l’éclairage, des reflets chocolat se dévoilent à travers la crinière.

La teinte gourmande, entre le noir et le brun, rappelle le chocolat noir. Charli D'Amelio, Olivia Rodrigo, Lily James, Vanessa Hudgens et Shay Mitchell en sont toutes des adeptes.

Cette coloration sied à merveille à tous les teints. Sur ceux plus pâles, il apportera un contraste intéressant, et sur ceux plus foncés, il donnera encore plus de profondeur et de richesse au teint.

Si vous craignez de passer à une coloration plus profonde de façon permanente, il existe des produits qui déposeront des pigments foncés sur la chevelure et qui s’estomperont avec les lavages.

Voici quelques produits à se procurer:

