Claudie Mercier lance un tout nouveau projet et voici tous les détails

En plus d’un TikTok, un compte Instagram et une chaîne YouTube ultra populaires, voilà que Claudie Mercier ajoute une corde à son arc et lance un balado!

Celle qu’on a connue à OD Afrique du Sud a annoncé l’excellente nouvelle sur son compte Instagram lundi. Son podcast, Perceptions, sortira mercredi le 11 mai à 16h!

Dans le cadre de ce balado, Claudie va s’entretenir à chaque épisode avec des gens aux conditions de vie atypique qui viennent partager leur réalité.

Sur Instagram, Claudie explique d’où vient le nom Perceptions. «On se fait tous et toutes des perceptions différentes des gens lorsqu'on les rencontre pour la première fois, mais la seule perception qui vaille la peine d'être connue est celle que l'on se fait de nous-mêmes. Alors pourquoi ne pas donner la chance aux gens de nous donner leur réelle perception?»

Claudie travaille fort sur ce projet depuis un moment déjà, et elle est très excitée qu’il voit enfin le jour.

Le balado sera diffusé sur la chaîne YouTube de Claudie, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion.

À écouter!

