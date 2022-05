Voici LE short de l’été 2022 selon toutes les stars et les influenceuses

Sur TikTok, les influenceuses mode s’arrachent toutes un modèle de short en particulier en prévision du temps plus chaud: le dad short! Ce dernier emporte la palme de la popularité à l’été 2022. On vous dit tout!

Ce short en jean se caractérise par sa coupe taille haute, qui arrive au-dessus du nombril, et de sa jambe plus longue que le mom short traditionnel.

Entre le bermuda et le short, ce modèle convient à celle qui veut un look modeste, mais qui veut tout de même rester au frais durant les mois de canicule.

Sur TikTok, le short Curve par Abercrombie & Fitch est particulièrement convoité. Selon celles qui vantent ses mérites, ce short embrasse les courbes de façon naturelle tout en soutenant la taille, créant une silhouette flatteuse en sablier.

81$, abercrombie.com

On peut agencer ce short d’une chemise en lin légère et d’un haut écourté, pour un look de tous les jours, confortable et stylé.

via Abercombie & Fitch

Pour l’élever, on le porte avec un blazer bien coupé et des chaussures talon haut, le transformant en parfaite tenue de soirée.

Envie d’essayer le dad short en 2022? On vous propose quelques versions de ce short polyvalent qui règnera cet été!

1. Short en denim coton bio Twik chez Simons - 45$

via Simons

ACHETER ICI

2. Short en denim 501 mi-cuisses de Levi's - 88$

via Levi's

ACHETER ICI

3. Short en jean Gabi chez Dynamite - 45$

ACHETER ICI

4. Bermuda zip asymétrique Twik chez Simons - 59$

via Simons

ACHETER ICI

5. Short coupé taille haute chez H&M - 30$

via H&M

ACHETER ICI

