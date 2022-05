Émilie Bierre et Justin Morissette annoncent leur rupture et leurs fans sont dévastés

La comédienne Émilie Bierre a annoncé une bien triste nouvelle lors de la 18e édition du gala des Prix Prends ça court! La jeune femme a annoncé qu'elle et Justin Morissette se sont séparés après trois ans de vie commune.

Celle qui aura 18 ans très bientôt s'est confiée au magazine Échos Vedettes. Elle avait ceci à dire en parlant de sa rupture avec le fils de Véronique Cloutier et de Louis Morissette: «Nous ne sommes plus ensemble depuis quelques mois. On a formé un couple pendant presque trois ans, mais on grandit, on évolue...»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La paire avait été photographiée lors de la première du film Le guide de la famille parfaite en juillet 2021, puis, un peu plus récemment, à la première d'Au revoir le bonheur en décembre.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Une bien triste nouvelle pour les fans du couple, mais Émilie continue de briller dans sa vie professionnelle. Elle a aussi mentionné avoir ajouté une corde à son arc, la réalisation.



«Je travaille sur un court métrage qui sera tourné en anglais, à Vancouver. J’ai coécrit le scénario avec Aiden Howard, avec qui j’ai travaillé sur N’xaxaitk’w.» Le projet portera le nom de Greener, et il s’agit d’une première réalisation pour Émilie Bierre. «Je suis chanceuse, car je suis bien entourée. Je suis allée chercher des ressources et j’ai appelé les gens avec lesquels je travaillais sur Une colonie», raconte-t-elle avant d’ajouter qu’elle se rendait souvent sur les plateaux de tournage les jours où elle ne tournait pas pour apprendre les rouages du métier derrière la caméra.





On lui souhaite beaucoup de bonheur!

