Ces rêves étranges qui ne sont pas des cauchemars pourraient être causés par le stress

Si vous vous êtes déjà réveillé.e encore plus fatigué.e que la veille, troublé.e par vos rêves, votre corps tente peut-être de vous dire que vous êtes stressé.e!

Il faut d’abord différencier un cauchemar d’un rêve de stress. Ceux-ci ne mettent pas nécessairement en vedette des tueurs ou des fantômes, mais plutôt des situations où vous oubliez les mots de votre présentation orale ou perdez vos dents.

Si vous avez ce genre de rêves souvent, vous savez que cela peut être une expérience déstabilisante et désagréable.

Selon les psychologues et Drs Lauren Kerwin et Naomi Torres-Mackie, qui se sont entretenues avec le magazine Seventeen, ces rêves de stress seraient causés par des émotions qu’on ignore.

Elles expliquent que, durant le sommeil profond, le cerveau passe rapidement au travers des événements vécus durant la journée. Si l'on a vécu quelque chose de contrariant, comme une chicane avec une amie ou un examen qui s’est mal passé, cela peut se refléter dans nos rêves.

Donc, comment différencier un cauchemar d’un rêve de stress?

Selon Torres-Makie, un cauchemar est de nature plus épeurante, voire même violente. C’est notre sécurité et notre survie qui sont en jeu dans ceux-ci. Quand on se réveille d’un cauchemar, ce qui peut arriver en sursaut, on se sent terrifié.

Les rêves causés par le stress se déroulent plutôt dans des scénarios de tous les jours, comme aller à l’école ou passer un examen de conduite. On ne se réveille pas en sueur avec le cœur qui bat fort, comme après un horrible cauchemar, mais on risque tout de même de ressentir de l’anxiété.

Quels sont des exemples de rêves causés par le stress?

On pense à des scénarios embarrassants ou stressants. Par exemple, être poursuivi par quelqu’un, tomber, perdre la maîtrise de sa voiture, perdre ses dents, arriver en retard quelque part ou se rendre compte qu’on a oublié quelque chose d’important.

Parfois, on peut même vivre des scénarios de catastrophes naturelles, comme une tornade, un feu ou encore un tremblement de terre.

Comment éviter de tels rêves?

C’est difficile d’éradiquer complètement le stress de sa vie, mais en reconnaissant qu’on vit une période plutôt anxiogène, cela permet de réduire les rêves stressants. Il faut prioriser sa santé mentale et prendre du temps pour soi.

Il peut aussi être bénéfique de tenter de noter les rêves liés au stress, et surtout quand ils se produisent. De cette façon, on remarque ce qui nous cause particulièrement de l'anxiété dans notre vie.

Bonne nuit!

