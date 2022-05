Kendall Jenner et Bella Hadid en lingerie sexy pour l’après-gala du Met

Kendall Jenner et Bella Hadid ont fait tourner toutes les têtes lors de l’après Met gala en arborant de la lingerie en guise de vêtements!

En effet, Bella Hadid prenait des airs de star du burlesque dans son ensemble tout noir, incluant des cache-tétons en dentelle. La vedette se dirigeait vers l’après-party en compagnie de son amoureux, Marc Kalman.

De son côté, la mannequin Kendall Jenner a fait retourner toutes les têtes dans sa robe grandiose signée Prada au Met gala, mais c’est sa tenue révélatrice post-événement qui fait couler le plus d’encre.

La jeune femme de 26 ans a osé le tout pour le tout en s’affichant dans un haut et un pantalon de style capri en dentelle transparente, qui dévoile un ensemble de lingerie en satin révélateur. Autrefois rousse, Kendall Jenner a teint sa crinière brune à l’occasion du Met gala et a décidé également de décolorer ses sourcils. Toutefois, à l’après-gala, les sourcils de la modeuse étaient de retour à la normale.

Pas de doute, les looks étaient plus audacieux les uns que les autres lors du Met gala et cette audace s’est transposée jusqu’aux célébrations d’après gala!

