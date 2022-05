Nessa Barrett et Jaden Hossler confirment ce que plusieurs redoutaient

Le couple chouchou de TikTok formé de Nessa Barrett et Jaden Hossler n’est plus. Leur histoire d’amour se termine dans la controverse, tout comme elle a commencé.

• À lire aussi: La reine de TikTok Charli D'Amelio sera la tête d'affiche dans une série de films d'horreur

Après Bryce et Addison et Charli et Chase, voilà que Nessa et Jaden se séparent. La paire avait fait les manchettes en 2021 lorsqu’ils avaient collaboré pour la chanson La Di Die.

Quelques mois plus tard, ils avouaient former un couple malgré le fait que les deux étaient liés à d’autres stars de TikTok peu de temps avant, soit Josh Richards et Mads Lewis. Au début de 2022, Nessa dévoilait en entrevue qu’elle et Jaden habitaient maintenant ensemble.

Récemment, des fans de Nessa et Jaden ont remarqué qu’ils ne se suivaient plus sur Instagram. Suite à cela, Jaden avait répondu dans une publication qui a depuis été supprimée. Dans celle-ci, il expliquait qu’il ne parlait pas de ce genre de choses sur les réseaux sociaux et que la réalité était différente de la vie en ligne.

Ils ont finalement confirmé la rumeur le 2 mai en partageant tous les deux le même message sur Instagram.

«Le mois dernier, nous avons rompu pour nous concentrer sur nos carrières respectives et notre santé mentale. Je vous en prie, n’envoyez pas de haine et ne spéculez pas. Nous aimerions guérir en privé et espérons que vous pouvez respecter cela. Nous vous aimons, Nessa et Jaden.»

Nous leur souhaitons du bonheur dans cette épreuve difficile.

À voir aussi :

s