Maxime Gibeault parle de son couple pour la première fois

Maxime Gibeault ne s’en cache pas, le film Noémie dit oui a changé sa vie, puisqu’il lui a permis de rencontrer son amoureuse, Emi Chicoine.

Rencontré lors de la grande première québécoise du film au Monument-National le 20 avril dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma par le magazine 7 Jours, voici ce que Maxime avait à dire au sujet de son couple.



«Je suis tellement en amour avec cette fille! Elle n’apporte que du bon dans ma vie, elle est juste incroyable! Elle a une mommy vibe avec moi, et ça me prend une fille comme ça dans ma vie. Nous n’habitons pas encore ensemble, mais je viens d’emménager dans une nouvelle maison sur Le Plateau-Mont-Royal et comme nous sommes inséparables, elle est chez moi 24 heures sur 24 et ça me rend heureux. Ça fait 10 mois que nous sommes ensemble et nous filons le parfait bonheur. Cette fille me fait triper, elle me fait rire et je l’adore», a confié le comédien qui amorcera bientôt le tournage de la nouvelle série de Serge Boucher, Fragments.

Adorable! Rappelons que les amoureux avaient confirmé leur relation en septembre 2021 en publiant d'adorables photos sur Instagram.

Longue vie aux amoureux!

