Coachella week-end 2 : Les stars québécoises brillent avec des looks originaux

Le second week-end du festival de musique en Californie Coachella fut encore un succès, autant pour les prestations des artistes que pour les looks mode toujours aussi originaux des participants!

Cette fois-ci, ce sont les vedettes d’ici qui ont brillé, arborant des looks dont on va se souvenir longtemps.

Voici donc 5 stars québécoises à Coachella lors du second weekend :

1. Marina Bastarache

L’influenceuse et créatrice de Nana the Brand est une habituée des festivals, et elle continue d’être la queen en 2022! Marina a dévoilé deux looks. Pour le jour 1, elle a opté pour un ensemble noir confortable, mais sexy, signé Maison Simons.

Pour le second jour, elle a choisi un une-pièce avec un motif psychédélique tout à fait tendance qui, pour sa part, provenait de H&M. On adore!

2 et 3. PO Beaudoin & Miguel

Le power couple était lui aussi de la partie, et avec style! Pour le premier jour, PO a porté un short bleu agencé avec une chemise tout aussi colorée. Son amoureux était tout de noir vêtu.

Pour le jour 2, ils ont décidé de coordonner leurs looks avec des vêtements dans les tons de blancs et beige!

4. Livia Martin

La comédienne et influenceuse a elle aussi collaboré avec Simons pour son premier look composé d’un pantalon en crochet (ultra tendance) et d’une camisole beige.

Dimanche, Livia a plutôt fait affaire avec H&M et elle a choisi un deux-pièces psychédélique avec une petite touche très Y2K : le string qui dépasse du pantalon!

5. Enola Bédard

La méga star de TikTok en a profité pour filmer quelques vidéos de danse lors du festival, mais aussi pour porter des looks muy caliente!

Ses deux ensembles colorés ont été dénichés chez Dolls Kill. Wow!

On a déjà hâte à l'année prochaine.

