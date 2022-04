En cette Journée de la Terre, on choisit vert! L’industrie des cosmétiques se transforme et plusieurs marques ont fait un virage propre: pas de test sur les animaux et pas de produit chimique ou toxique dans les formules. Voici donc 10 nouveaux produits de beauté verts à découvrir, ce printemps.

1. Les nouveaux soins visage de V*Gam Bio

Créée au Québec, la nouvelle gamme V*Gam présente trois produits pour le visage : un sérum, une crème et un nettoyant. Ces soins sont d’ailleurs conçus à partir d’ingrédients 100% naturels issus de la faune québécoise, comme l’huile de feuille de cèdre, l'huile de jojoba, l'extrait d’algue ou encore l’eau des glaciers.

De 35$ à 75$ - Disponible en ligne

2. Les toniques Fey Cosmetics

L’autre nouveauté sur le marché à surveiller est la marque Fey Cosmestics. Cette entreprise québécoise écoresponsable offre une collection de toniques véganes pour le visage : Douceur, Fraîcheur et Confort. On adore l’odeur des notes florales et d'agrumes d’EAU VIVE Fraîcheur.

À 31$ - Disponible en ligne

3. Le mascara Pacifica Beauty

Bonne nouvelle! La populaire ligne de cosmétiques américaine Pacifica Beauty est désormais disponible au Canada! On adore leur mascara formulé avec du collagène végétalien et des fibres végétales qui font gonfler et renforcent les cils!

À 23,99$ - Disponible au Pharmaprix

4. Le gel de douche et le bain moussant de SELV Rituel

On adore les produits naturels et 100% végétaliens de SELV Rituel! Ce printemps, l’entreprise présente deux nouveaux produits biodégradables; le gel douche Rituel Boréal et le bain moussant Rituel Boréal, parfaits pour les peaux sensibles. Il ne suffit que quelques pompes dans la douche et on est transportés dans une forêt!

À 24$ - Disponible en ligne

5. Le multi-stick crème ILIA

La marque organique canadienne ILIA propose cette saison un bâton multi-usage. Ce stick coloré végétalien contient des ingrédients propres comme le beurre de karité biologique, de la cire d'orange et de l'huile d'avocat. Ce voile donne un effet bonne mine sur les joues et les lèvres.

À 45$ - Disponible chez Sephora

6. L’huile prodigieuse Néroli Nuxe Bio

Conçue de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, la gamme française Nuxe Bio n'a plus besoin de présentations! On adore l'iconique Huile Prodigieuse qui se réinvente, avec un nouveau parfum aux notes apaisantes de néroli, de bergamote et de lavandin. Ce soin multifonctions s’applique sur la peau et les cheveux.

À 51$ - Disponible dès le 4 mai chez Pharmaprix

7. Masque en tissu visage & cou Teaology

Teaology est une marque de cosmétiques naturels, végane et respectueuse. Pour une journée dédiée au selfcare, on applique l’un des quatre masques en tissu pour le visage et le cou, soit pour hydrater, purifier, raffermir ou pour contrer les signes de l’âge. En 10 minutes, on retrouve une peau revigorée!

À 7,50$ - Disponible en ligne

8. Brillant à lèvres Extreme Shine d’Essence

Le nouveau gloss à lèvres Extreme Shine d’Essence donne un effet repulpant aux lèvres, tout en laissant un fini très brillant! En outre, cette formule améliorée est 100% végétalienne et sans cruauté animale. D’ailleurs, le bouchon est composé à 94% de plastique recyclé. C’est beau, bon, pas cher!

À 4,99$ - Disponible chez Pharmaprix

9. Le shampoing en barre de Klorane

Cette année, ma marque de soins Klorane s’est donnée comme mission de créer des formules qui réduisent leur impact environnemental et sont qualifiés de produits écosociaux. Faits à base de plantes, de beurre de mangue nourrissant, ce shampoing solide est dédié aux cheveux secs. Oh oui, ça sent le ciel!

À 13,99$ - Disponible en ligne

10. La crème Tolérance Control restauratrice d’Avène

Peaux sensibles et hypersensibles, voici la crème à base d’ingrédients naturels à adopter : Tolérance Control signé Avène. Ce soin calme instantanément la peau en 30 secondes, grâce au nouvel actif D-SensinoseTM ultra-calmant. D’ailleurs, comme les autres marques de Pierre Fabre, Avène respecte la naturalité́ et le développement durable.

À 35,50$ - Disponible chez Pharmaprix

À voir aussi :

s