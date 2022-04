Sarah-Jeanne Labrosse est maman pour la première fois et diffuse une photo

Après avoir annoncé la grossesse en décembre, Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin ont enfin accueilli leur enfant!

• À lire aussi: Les vedettes québécoises qui forment un couple



C'est mercredi en après-midi que les heureux parents ont fait part de la bonne nouvelle, alors que Sarah-Jeanne a diffusé une photo sur Instagram. Celle-ci a ensuite été reprise sur les réseaux sociaux de son amoureux.



On y voit l'oreille du poupon, bien blotti sous sa couverture.





«Coucou tout le monde, merci pour tous vos beaux souhaits depuis la publication de Marcan (on était déjà à la maison!). On va très bien. On déborde d'amour. Merci du fond du coeur à l'équipe du CHUM qui a été formidable en tous points avec nous et le bébé pendant ce grand périple qui m'a semblé surréel. Et merci Marcan pour les points de pression infinis, les multiples sacs à vomi tendus et l'amour chaque seconde. Sur ce, je power nap», a écrit la nouvelle maman.

La comédienne fait allusion à une photo diffusée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, où on le voyait dans une chambre d'hôpital. On comprenait donc que la naissance était imminente, mais avec les précisions de Sarah-Jeanne, on comprend maintenant que l'accouchement a eu lieu un peu plus tôt cette semaine.



Sous la publication, leurs amis et collègues ont été nombreux à en profiter pour leur envoyer beaucoup d'amour.



On ne sait toujours pas, pour l'instant, s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. On ne connaît pas non plus le prénom de l'enfant.



Il s'agit d'un premier bébé pour le couple, mais rappelons que l'acteur est déjà papa d'une petite fille, née d'une précédente relation.

On souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille!



À voir aussi

s