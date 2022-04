Les 20 looks les plus sexy des stars québécoises et internationales à Coachella

Le festival de musique par excellence aux États-Unis, Coachella, lance le coup d’envoi de la saison des événements musicaux à travers l’Amérique du Nord et pour l’occasion, influenceuses québécoises et célébrités internationales osent le tout pour le tout en termes de looks!

Le festival regorge de célébrités internationales mais également de nos influenceuses favorites qui font la fête.

Voici 20 looks des plus audacieux repérés sur les réseaux sociaux.

1-2. Elisabeth Rioux et Claudia Tihan

Le fluo a été le mot d'ordre cette fin de semaine. Les deux amies l'ont compris.

On a aussi un aperçu de leur look total-jeans coordonné.

3-4. Charli et Dixie D'Amelio

Perruque rose et looks en noir cette année, pour les soeurs les plus en vue de TikTok.

5. Lucie Rhéaume

Les looks de Lucie ont été pensés plusieurs semaines d'avance. Le kit holographique mélangé aux bottes de combat hautes, c'est réussi!

6. Cindy Cournoyer

Une vibe Euphoria du désert a été offerte par Cindy avec son maquillage bijouté et ses breloques dans les cheveux.

7. Vanessa Hudgens

La reine des looks Coachella et du boho a plutôt opté pour la transparence cette année.

8. Emy-Jade Greaves

Cowgirl des temps modernes ou tout droit sortie d'un rêve bonbon?

9-10-11. ​​Hailey Bieber, Kendall Jenner et Justine Skye

Le trio d’amies a opté pour une coiffure unanime : les petites tresses en accent!

12. Milaydie Bujold

Un look dramatique en transparence, pour Milaydie.

13-14-15. Vanessa Morgan, Camila Mendes, Lili Reinhart

Le trio de Riverdale a passé du bon temps entre amis lors du festival.

16. Jessica Prudencio

Un duo de motifs psychédéliques pour Jessica dans le désert de la Californie.

17. Emma Chamberlain

L’influenceuse et youtubeuse a tenu son public en haleine, elle qui signale les tendances pour les festivals à venir.

18. Jessika Dénommée

Un festival de franges à strass pour l'influenceuse et entrepreneure québécoise.

19. Shina Nova

Un magnifique hommage à sa culture et une robe dans la tendance découpes pour Shina Nova.

20. Enola Bédard

Un une-pièce aux détails sexy et une parure de tête boho pour la danseuse étoile.

