Suivez Kiara Blanchette dans une journée de création de contenu

La créatrice de contenu Kiara Blanchette nous trimballe avec elle dans ses bagages, lors d’un staycation dans le Vieux-Montréal, sa spécialité.

Bien qu’elle profite au maximum de son expérience lors de son passage dans divers hôtels de la ville, Kiara préfère toujours amener ses produits qui répondent à ses besoins capillaires, puisque ceux offerts dans la chambre ont tendance à être asséchants pour son type de cheveux.

Avec ses boucles qui ont besoin d’être nourries, elle opte pour les Garnier Whole Blends Shampooings Solides. Faciles à transporter et prenant peu de place dans une trousse, ils sont bien pratiques lors de ses escapades.

Le favori de Kiara est le Trésors de Miel, conçu pour les cheveux abîmés et composé à 94 % d’origine végétale. Il coche toutes les cases d’un shampooing adapté à sa texture capillaire.

De plus, l’influenceuse essaie d’être plus écolo au quotidien. Elle apprécie que le Garnier Whole Blend Shampooing Solide soit vendu dans une boîte en carton recyclable, donc zéro déchet plastique, et qu’il soit conçu sans cruauté animale. De plus, le lavage des cheveux se fait très bien avec la formule à rinçage rapide pour favoriser l’économie d’eau. Un pas vert facile pour aider la planète!

Fin prête, la journée se poursuit. Premier arrêt, un lieu représentatif du séjour de Kiara dans le Vieux-Montréal pour prendre des photos qui iront sur les réseaux sociaux.

Ses meilleurs trucs pour des photos réussies? Toujours être en mouvement et occuper ses mains, soit en les passant dans ses cheveux ou en tenant un verre.

Deuxième arrêt, un café, pour y prendre des gourmandises sucrées et quelques photos, toujours pour le ‘gram.

Pour visionner le contenu créé avec Kiara lors de cette incursion, visionnez la vidéo ci-haut!