10 secrets de tournage de Bridgerton qui vont vous surprendre

Bridgerton a gagné le cœur de millions de spectateurs. Avec ses histoires romantiques, ses personnages attachants et ses costumes impressionnants, on comprend pourquoi!

Avec deux saisons à son actif et au moins deux autres dans le futur, Bridgerton est l’une des séries les plus populaires de l’histoire de Netflix. En attendant la prochaine saison, on vous a déniché des faits croustillants behind the scenes qui risquent de vous étonner!

10 secrets de tournage de Bridgerton :

1. Tous les acteurs ont suivi un bootcamp sur la Régence anglaise

Pour s’assurer qu’ils soient naturels dans leurs rôles, tous les acteurs de la série ont suivi un cours exhaustif de 6 semaines sur cette époque. Ils ont étudié l’histoire, certains talents comme le chant et l’équitation, ainsi que les règles de politesse durant la Régence! Selon eux, ce fut utile pour leur travail, mais surtout bénéfique pour former des liens d’amitié entre eux.

2. Des changements ont été apportés aux livres pour moderniser le tout

La série a voulu apporter une diversité à l’écran qui n’existe pas dans les livres pour mieux refléter la société moderne. C’est aussi le cas des costumes qui ne sont pas 100% historiquement exacts, mais qui sont inspirés par l’époque. De plus, certains personnages ont été inventés pour la télévision pour mettre un peu de piquant.

3. Simone Ashley (Kate) et Jonathan Bailey (Anthony) ont eu des mésaventures avec leurs costumes

Plusieurs actrices ont avoué que porter le corset durant de longues heures de tournage n’était pas facile, mais personne n’avait averti Simone Ashley des dangers potentiels. Lors de sa toute première journée, elle a mangé un repas assez copieux pour s’assurer d’avoir assez d’énergie. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que le port du corset change la digestion et la quantité de nourriture qu’une personne peut ingérer... et elle a été malade!

De son côté, Jonathan Bailey n’était pas habitué au tissu rigide dans lequel ses pantalons de costume étaient fabriqués. Lors d’une scène où il pratique l’escrime, il a glissé et son pantalon a déchiré là où il ne faut pas! Il a caractérisé le moment comme extrêmement embarrassant.

4. Le chien-acteur qui joue Newton Sharma a causé une foule de problèmes sur le tournage

Newton a beau être adorable, il n’était pas de tout repos sur le plateau de Bridgerton! Interprété par Austin le corgi, le chien a gâché plusieurs scènes en se mettant subitement à japper. Selon plusieurs, la seule façon de le faire cesser était de lui donner un morceau de saucisse.

Austin avait aussi la mauvaise habitude de manger des petites roches par terre, à un point où il s’est évanoui lors d’une journée de tournage et a dû être amené chez le vétérinaire! Heureusement tout est bien qui finit bien. Austin a même tissé un lien spécial avec Simone Ashley et son chien. Adorable!

5. Jonathan Bailey a failli jouer un autre rôle

Difficile de l’imaginer dans un autre rôle que celui d’Anthony Bridgerton, mais Jonathan avait d’abord passé l'audition pour le rôle du Duc Simon! Les producteurs sont tombés sous le charme de Regé-Jean Page pour le rôle, mais aimaient tant Jonathan qu’ils lui ont proposé d’auditionner pour un autre rôle. Et vous connaissez la suite!

6. Vous pourriez reconnaître certains décors

Une grande partie de Bridgerton est filmée en studio, mais certains décors sont dans de véritables maisons qu’on retrouve parfois dans d'autres productions!

Par exemple, on peut voir le manoir Wilton House qui a été utilisé dans la série The Crown. De plus, la maison de la famille Bridgerton se situe à Wrotham Park et on peut la reconnaître dans Sense and Sensibility, Jane Eyre et les films Kingsman.

7. La COVID a modifié leur façon de filmer

Dans la saison 1, lors des scènes de bal par exemple, il pouvait y avoir de 200 à 300 figurants sur le plateau. Pour la seconde saison, filmée durant la pandémie, il fallait changer la façon de faire.

Pour les scènes à grand déploiement, le créateur de la série a avoué qu’il n’y avait que 30 ou 40 personnes dans la scène et que, par le biais d’angles de caméra stratégiques, mais aussi l’utilisation d’effets spéciaux, l’illusion de foule était recréée.

8. La reine Charlotte a les costumes les plus élaborés

Plusieurs personnages, comme celui de Daphné et de la reine, ne portent jamais la même robe deux fois. Pour Charlotte, l’idée fut poussée encore plus loin puisqu’elle ne porte jamais la même perruque deux fois non plus! Ses costumes sont si volumineux et compliqués que l’actrice Golda Rosheuvel devait être transportée de sa loge au plateau dans une voiture spéciale.

9. En parlant des costumes, chaque couleur veut dire quelque chose

Les tenues sont très importantes dans Bridgerton. Les costumiers ont pensé à tout! Chaque famille avait son code de couleurs bien précis. Les Bridgerton sont tous habillés dans des tons neutres de blanc et de gris, ainsi qu’en bleu, pour symboliser le fait qu’ils sont une famille établie dans la société.

Pour les Featherington, la palette de oranges, jaunes et roses est plutôt criarde, ce qui représente leur côté extravagant. En écoutant la saison 2, vous remarquerez aussi qu’Anthony et Kate portent des couleurs plus sombres au début de la saison, et ceux-ci s’éclaircissent au fil des épisodes alors qu’ils s’épanouissent.

10. Les scènes d’amour ne sont pas faciles à filmer

Pour s’assurer que les acteurs sont confortables durant les scènes de sexe, une «coordinatrice d’intimité» a été engagée. Son rôle est d’être avec les acteurs, de les guider durant le tournage et de les rassurer. Elle était aussi chargée de poser des dispositifs dans les costumes des acteurs qui empêchent que leurs parties intimes ne se touchent!

Et voilà, vous en savez plus.

