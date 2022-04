DEUX candidats seront éliminés ce dimanche à Star Académie

Pendant la quotidienne diffusée ce lundi, Lara Fabian a analysé les performances des Académiciens lors du dixième Variété. La fin approche, et il reste seulement six Académiciens dans la course. C'est durant le post-mortem que la directrice a annoncé que tous les candidats restants étaient en évaluation pour déterminer les mises en danger de cette semaine.



Lara Fabian a annoncé aux candidats que, cette semaine, il n’y aurait pas trois, mais bien quatre Académiciens en danger. Les doubles éliminations commencent donc dès cette semaine, et ce sont deux de ces quatre candidats qui quitteront l'aventure dimanche.

À la suite du Variété du 3 avril, les six candidats sont passés en évaluation, Julien Charbonneau, Sarah-Maude Desgagné, Krystel Mongeau et Camélia Zaki devant les professeurs, tandis qu'Éloi Cummings et Olivier Bergeron ont dû s’adapter en direct de leur chambre en raison de leur résultat positif à la Covid-19.

Les six Académiciens ont rencontré les professeurs le temps d'une performance, puis ces derniers ont délibéré pour déterminer quelles seraient les mises en danger.

Malheureusement, cette semaine s’annonce déchirante pour le public et les professeurs avec les doubles éliminations qui débutent. Quatre candidats devront chanter pour rester dans l'aventure lors du Variété du 10 avril prochain, un seul Académicien sera sauvé par le public et un autre par les professeurs.

Voici les quatre candidats qui ont été mis en danger cette semaine:

Éloi Cummings

Avec Blowin’ in the Wind, de Bob Dylan, Éloi n'a pas su incarner la chanson à la hauteur des attentes des professeurs. Encore une fois, le jeune Académicien n'a pas réussi à s'engager dans sa performance; il ne semblait pas comprendre ce qu'il chantait. Gregory Charles remarque tout de même que malgré son manque d'expérience à chanter devant un public, il performe mieux lorsque les caméras s'allument!

Sarah-Maude Desgagné

À l'inverse de la semaine dernière, Sarah-Maude s'est montrée trop enthousiaste lors de sa mise en évaluation. Résultat? Elle a chanté How I Get Over, de Mahalia Jackson, trop rapidement et avec trop de décibels. Elle doit garder sa bonne humeur, mais trouver un équilibre pour mieux maîtriser sa chanson dimanche prochain.

Julien Charbonneau

Il a surpris le corps professoral avec son interprétation de Tennessee Whiskey, de Chris Stapleton. Par contre, son anglais était défaillant. Il a un défi majeur à relever et c'est celui de bien prononcer les mots en anglais. S'il veut chanter dans la langue de Shakespeare, il doit savoir bien maîtriser la langue. Les professeurs ne sont pas inquiets pour lui ce dimanche!

Krystel Mongeau



Krystel a chanté une berceuse pour sa mise en évaluation,. Ce choix de chanson l'a transportée dans des émotions trop fortes et elle n'a pas su les contenir. Résultat: elle a pleuré en pensant à sa fille qui lui manque. Malgré la compréhension des professeurs face à ce qu'elle vit, elle ne doit pas se laisser submerger par les émotions de sa vie extérieure lors de ses performances.

Ce sont donc Éloi, Julien, Krystel et Sarah-Maude qui devront chanter ce dimanche pour tenter de convaincre les professeurs et le public qu'ils méritent leur place à l'Académie.

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19h30 à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.