Mila Taillefer dévoile ses trucs écolos les plus surprenants

L’influenceuse Mila Taillefer est un bon exemple à suivre quand vient le temps de s’inspirer à faire des actions en harmonie avec l’environnement.

L’équipe de Billie, en collaboration avec Garnier, a accompagné Mila dans une journée typique qui démontre que de changer ses habitudes pour respecter la planète n’est pas si compliqué que ça.

Incursion dans l’appartement de Mila qui nous guide dans sa routine du quotidien, du déjeuner au compost!

La créatrice de contenu nous montre qu’avec seulement quelques gestes simples, on peut grandement réduire notre empreinte écologique.

Parmi ces petits engagements journaliers se trouve un produit coup de cœur de Mila: le Garnier Whole Blends Shampooing Solide. Lors de sa routine, elle a choisi celui pour les cheveux fragiles à base d’avoine, conçu à base de plantes à 94 % et d’ingrédients 100 % végétaliens.

Le plus, selon elle? Le produit ne contient aucun emballage plastique – il vient dans une petite boîte en carton 100 % recyclable –, ce qui convient parfaitement à son mode de vie zéro déchet.

De plus, la formule du shampooing permet un rinçage rapide de la chevelure, favorisant l’économie d’eau. Le produit devient ainsi encore plus écolo et malgré sa petite taille, il peut durer jusqu’à 40 lavages (selon la longueur de vos cheveux).

Finalement, comme Mila adore les animaux, elle s’assure de choisir des produits sans cruauté animale, ce que le Garnier Whole Blends Shampooing Solide respecte.

Dans sa salle de bain, Mila nous fait part de différentes astuces écologiques, certaines pour les personnes plus avancées dans leur processus vers le zéro déchet, mais qui valent le coût d’essayer, comme un bidet et du papier de toilette lavable.

Avec des influenceuses comme Mila qui nous partagent plusieurs trucs simples pour être un peu plus écolos, ça nous donne envie d’essayer d’adopter un mode de vie plus vert! #UnPasVert