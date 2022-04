Camila Cabello en a assez de se faire photographier en bikini et lance un messsage

Ce week-end, la chanteuse Camila Cabello a été photographiée à son insu alors qu’elle déambulait sur la plage, à Miami, et elle en a assez.

• À lire aussi: Camila Cabello est la dernière star à adopter la controversée coupe Longueuil

Ça n’a pas pris plus que cela pour gâcher la journée à la plage de Camila, qui s’est tournée vers Twitter et Instagram pour exprimer son malaise vis-à-vis la situation. Elle explique qu’elle a déjà été photographiée par des paparazzi à cet endroit.

• À lire aussi: Shawn Mendes se confie sur sa rupture avec Camila Cabello dans une vidéo émotive

«Chaque fois, je me sens super vulnérable et prise au dépourvu. J’y ai déjà porté des bikinis trop petits sans m’en soucier, et puis j’ai vu les photos et commentaires en ligne et j’ai été bouleversée».

Pour cette raison, la chanteuse s’est sentie obligée de se «préparer» pour cette journée personnelle à la plage.

«J’ai acheté un tout nouveau bikini, un nouvel ensemble super cute, appliqué du gloss et rien mangé de trop lourd avant d’aller me baigner dans l’océan, car je savais que le tout allait se transformer en véritable séance photo. J’ai rentré mon ventre si fort que mes abdos me font mal et je n’ai pas respiré, j’ai à peine souri, car j’étais trop complexée que des paparazzi soient là tout au long de la journée et je ne pouvais pas relaxer. »

AFP

En effet, ce n’est pas la première fois que Camila se fait photographier de la sorte et que les gens commentent sur son corps. Elle avait d’ailleurs un important message à lancer à ce sujet.

• À lire aussi: Camila Cabello répond aux «body shamers», après avoir porté un «crop top» en courant

«Je me répète que la raison pour laquelle je suis complexée est un reflet de la société. Une société qui a été tellement habituée à une certaine image d’une femme en “santé” et qui ne reflète pas la réalité de plusieurs femmes.»

AFP

• À lire aussi: Voici l'historique de la relation amoureuse entre Shawn Mendes et Camila Cabello

Camila Cabello souhaitait partager son expérience afin de sensibiliser les gens à la pression que certaines personnes subissent à cause des commentaires des gens et de l’obsession de ces derniers pour des corps parfaitement minces et musclés.

«On voit des photos de femmes et on les encense lorsqu’elles sont minces et en “santé”, mais est-ce vraiment santé si l’on est tellement obsédé par l’apparence de son corps que notre santé mentale en souffre et qu’il est impossible de juste profiter de la vie?»

Lisez le message entier de Camila ici :

À voir aussi :

s