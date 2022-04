Ces 3 produits sont le secret du teint parfait des stars sur le tapis rouge

Vous êtes vous déjà demandé comment les vedettes font pour avoir un teint toujours parfait, même sous les flashs éblouissants des photographes sur les tapis rouges? Le secret est dévoilé et il ne prend que trois produits!

On rêve tous et toutes d'un teint lumineux, mais pas huileux. D'une peau unifiée, mais pas masquée. Puisque Sephora offre présentement des rabais, cette routine de luxe devient soudainement plus abordable!

Sur TikTok, une créatrice du nom de @savannahraecollins a partagé le truc infaillible que lui a avoué son amie, une maquilleuse pour les stars.

Selon elle, le secret du teint parfait débute avec une base hydratante. Son amie maquilleuse conseille celui de la marque Becca qui a malheureusement fermé ses portes. Voici néanmoins d’autres options tout aussi hydratantes :

Base pour le teint Putty Luminous de e.l.f, 11$ chez Amazon

Base hydratante révélatrice d'éclair "Re" Evolve de RMS Beauty, 55$ chez Sephora

Base illuminatrice de Rare Beauty by Selena Gomez, 18$ chez Sephora

Ensuite, la routine se poursuit avec un produit chouchou de tous les artistes maquilleurs d’Hollywood, le Flawless Filter de Charlotte Tilbury.

Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, entre 20$ et 53$ chez Sephora

Ce produit unique est un rehausseur lisse et illumine la peau pour un effet de filtre dans la vraie vie. Elle conseille de l’appliquer en petites touches un peu partout sur le visage.

Avant d’estomper le Flawless Filter, Savannah explique qu’on suit avec un «skin tint», l’équivalent d’un hydratant teinté très léger, et non un fond de teint. Elle conseille celui de Dior.

Fond de teint visage et corps Backstage de Dior, 50$ chez Sephora

Voici d’autres options qu’on adore.

Sérum pour le teint de Ilia, 62$ chez Sephora

Fond de tient Hint Hint Skin Tint de Morphe 2, 24$ chez Sephora

On applique le produit teinté en petite quantité, un peu partout sur le visage, puis on estompe finalement avec une éponge à maquillage très humide.

Le résultat impressionnant est unifié et lumineux, mais sans ajouter de texture à la peau!

À vous de jouer pour un teint digne des stars d’Hollywood.

