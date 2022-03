Camila Cabello est la dernière star à adopter la controversée coupe Longueuil

Le mullet, ou en bon québécois, la coupe Longueuil, a été adopté par de nombreuses célébrités, surtout dans la dernière année. La chanteuse Camilla Cabello est la dernière adepte de cette tendance capillaire qui ne laisse personne indifférent.

Cette coupe audacieuse a été réinventée pour 2022 et propose désormais un look plus effilé que sa version des années 80, longtemps disgraciée. Pour cette transformation, Camilla a choisit le modèle court sur le haut et... TRÈS long à l'arrière! Cette coiffe audacieuse a été réalisée par le coiffeur de star Dimitris Giannetos.

On peut comprendre que d’adopter cette coupe de cheveux peut demander du courage, mais certaines célébrités, comme Camilla, prouvent que le mullet est tout à fait chic et féminin.

Voici 10 autres célébrités qui portent, ou on déjà porté, le mullet avec brio

1. Naadei Lyonnais

2. Billie Eilish

3. Marie-Mai

4. Debby Ryan

5. Maisie Wlliams

6. Úrsula Corberó

7. Rihanna

8. Barbie Ferreira

9. Miley Cyrus

10. Doja Cat

Getty Images for The Recording A

