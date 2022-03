Rafaëlle Roy donne des nouvelles de son bébé qui a dû être hospitalisé

Rafaëlle Roy passe de durs moments alors que son petit Milo a été tout récemment hospitalisé.

Toujours très généreuse sur les réseaux sociaux, la chanteuse a cette fois partagé des moins beaux moments de son quotidien. Son plus jeune fils, Milo, né en décembre, s'est retrouvé à l'hôpital pour une infection urinaire ainsi que la COVID. De retour à la maison, la jeune maman s'est confiée sur cette dure épreuve.





«Derniers jours éprouvants pour nous. On est restés à l'hôpital 4 nutis pour Milo... Infection urinaire + Covid et faut le checker de près pour surveiller son système immunitaire qui en a pris un coup. De retour à la maison et sur les antibios. Mon coeur de maman rush vraiment», a-t-elle d'abord écrit.





«Même si y'avait pas mal rien d'autre à faire confinée dans la chambre, j'ai lâché les réseaux un peu pour me concentrer sur sa guérison», a ajouté Rafaëlle, expliquant son absence récente sur les réseaux sociaux.





L'artiste a terminé le tout en remerciant le personnel hospitalier. «Sainte-Justine ont été incroyables. On a un rendez-vous de suivi ce mercredi. On a besoin que ses globules blancs prennent du mieux. SVP envoyez des ondes positives vers lui. Guérison et force.»



En plus du petit Milo, Rafaëlle et son amoureux, Joffrey Charles, sont également les parents de Maya.





On envoie beaucoup de positif à la petite famille!





