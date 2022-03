Tout sur la tendance écologique capillaire de l’heure: les shampooings solides

En 2022, les shampooings solides se taillent une place de choix dans notre routine beauté. Ces produits offrent tous les bienfaits d’un shampooing liquide, en plus d’avoir une touche écolo. On vous explique pourquoi les adopter!

Vous les avez sûrement vus arriver sur les tablettes – dans leur petite boîte en carton 100% recyclable –, mais vous hésitez encore à faire le saut. Ces petits concentrés sont le parfait compromis pour vivre un mode de vie plus écologique sans sacrifier votre chevelure.

Pourquoi utiliser un shampooing solide?

Il ne faut pas chercher bien loin à savoir pourquoi on conseille le shampooing solide. En optant pour ce produit, on diminue notre consommation de plastique – aussi simple que ça!

Un shampooing solide est l'équivalent de plusieurs bouteilles en plastique: additifs, eau et ingrédients actifs inclus. Il permet donc de diminuer considérablement l'utilisation de chacune de ces composantes et donc d'être plus doux sur la nature et sur nos cheveux.

Choisir les bons ingrédients (et le bon shampooing)

Le truc est d’opter pour un shampooing solide qui combine le côté pratique et écologique avec des ingrédients inspirés par la nature.

C’est ce qu’offrent les nouveaux Garnier Whole Blends Shampooings Solides – à un prix abordable en plus – grâce à leur formulation à 94% d'origine végétale et à 99% végétalienne, en plus d'être certifiée sans cruauté animale par Cruelty Free International.

Garnier Whole Blends Shampooing Solide réparateur Trésors de Miel – Pour cheveux abîmés (à réparés et protégés)

Garnier Whole Blends a créé une formule testée sous le contrôle dermatologique, qui inclut des ingrédients faciles à reconnaître, comme la noix de coco, le miel, l’aloès, l’huile d’argan, la cire d'abeille, etc.

De plus, les formules ont été conçues sans silicone, agents de conservation, savon ou pigments. Ce qui crée un soin riche doté d’une mousse onctueuse qui nourrit les cheveux sans les alourdir.

En plus de ne pas abîmer la fibre capillaire, ce shampooing solide rendra votre chevelure facile à démêler et laissera une sensation naturelle au toucher.

Garnier Whole Blends Shampooing Solide hydratant à la Noix de Coco et Aloès – Pour cheveux normaux (à hydratés et rafraîchis)

Un souci écologique qui va plus loin

En plus d’éliminer le plastique, ce shampooing solide possède une formule à rinçage rapide pour favoriser l’économie d’eau. De plus, il se transporte facilement, ce qui en fait un allié de choix au quotidien, mais également pour des expéditions hors des sentiers battus.

En effet, c’est une bonne option pour ceux et celles qui adorent voyager, puisque le produit est compact et prend peu de place dans un bagage. Et si vous souhaitez vivre un mode de vie plus minimaliste, c'est le type de shampooing parfait!

Garnier Whole Blends Shampooing Solide nourrissant Argan et Camélia – Pour cheveux secs et ternes (à nourris et lumineux)

L’emballage en carton se place simplement au recyclage et le produit solide, lui, est biodégradable jusqu’à 99%. Plus simple que l’on pense, le mode de vie zéro déchet!

Garnier Whole Blends Shampooing Solide doux Délicatesse d'avoine – Pour cheveux fragiles (à hydratés et soyeux)

Selon la longueur de vos cheveux, le Garnier Whole Blends Shampooing Solide peut durer jusqu’à 40 lavages. C’est bien plus que la majorité des produits vendus en bouteille!

Que vous soyez de l’équipe douche du matin ou du soir, en utilisant un shampooing solide, c’est un pas vert de plus que vous faites pour aider la planète!