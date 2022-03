On a testé: les shampooings solides et voici ce qu’on a appris!

Cheveux secs et ternes à l’horizon? À la recherche d’éclat et d’hydratation? Préserver la planète est une priorité pour vous? Les nouveaux Garnier Whole Blends Shampooings Solides viennent à votre rescousse!

En plus d'être zéro déchet plastique, ces produits ont une formule à base de plantes à 94%. Ils sont également sans cruauté animale – approuvés par l'organisme Cruelty Free International –, biodégradables jusqu’à 99% et conçus sans agents de conservation, pigments, silicone ou savon.

La gamme comprend des shampooings solides à base:

d’huiles d’argan et de camélia;

de miel et de cire d'abeille;

de lait d'avoine et de crème de riz;

de noix de coco et d’aloès.

Pour l’exercice, on a mis au banc d’essais la version Trésors de Miel, idéale pour les cheveux abîmés. Sa promesse? Réparer et protéger notre chevelure!

ACHETER ICI

Comment l’utiliser?

Sous la douche, le shampooing solide agit comme un savon, en moussant au contact de l’eau. Pour une utilisation efficace, sur l’emballage il est indiqué de passer la barre des racines aux pointes afin de le faire mousser.

Les utilisateurs au cuir chevelu plus sensible préfèreront faire mousser le shampooing solide entre leurs mains pour ensuite masser longuement la tignasse, avant de rincer.

Getty Images/iStockphoto

Comment le conserver?

Pour le préserver le plus longtemps possible, il faut éviter l’humidité. Il est donc préférable de le ranger sur une surface plate, à l’abri de l’eau, afin de le laisser sécher entre les utilisations.

De cette façon, le Garnier Whole Blends Shampooing Solide pourra vous accompagner jusqu’à 40 lavages, selon la longueur de votre crinière.

Remplit-il sa mission?

Notre expérience avec ce shampooing solide a été agréable, surtout en raison de son odeur enivrante de miel. La sensation de propreté est bien présente, sans résidus sur le cuir chevelu. De plus, le démêlage des cheveux se fait aisément avant de passer aux prochaines étapes.

Après avoir séché et coiffé nos cheveux, ils étaient doux et brillants. Le shampooing solide a donc bien rempli sa promesse, en plus d’offrir un soin ciblé à nos besoins, c’est-à-dire en réparant et protégeant notre chevelure.

On le recommande?

Après plusieurs utilisations, le verdict est positif: notre tignasse est d’apparence saine et soyeuse. L’expérience sensorielle est renouvelée à chaque lavage, mousse et odeur incluse!

En plus d’éliminer le plastique pour laisser place à une boîte en carton 100% recyclable, les nouveaux Garnier Whole Blends Shampooings Solides sont offerts en plusieurs saveurs végétaliennes qui permettent un rinçage rapide favorisant l’économie d’eau. Un bon geste pour soi et pour la planète!